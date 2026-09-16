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Trường Giang rút khỏi '2 ngày 1 đêm'

Trạch Dương

TPO - Trường Giang thông báo không tham gia đợt ghi hình sắp tới của chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam nghệ sĩ cho biết muốn dành thời gian để lắng lại và học hỏi sau những tranh luận về cách ứng xử trong quá khứ.

Ngày 16/9, Trường Giang thông báo tạm vắng mặt tại chương trình 2 ngày 1 đêm. Anh cho biết quyết định được đưa ra sau thời gian suy nghĩ và trao đổi với nhà sản xuất.

“Những ngày qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, tôi xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 ngày 1 đêm. Tôi muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm”, nam nghệ sĩ viết.

Trường Giang gửi lời cảm ơn tình cảm khán giả dành cho mình, đồng thời mong người xem tiếp tục đồng hành với chương trình.

Động thái diễn ra sau khi Trường Giang công khai xin lỗi về những hành động, cách ứng xử trước đây. Anh cho biết hơn một tuần qua là khoảng thời gian nhìn lại bản thân, từ công việc đến chuyện riêng.

“Có những điều ngày trước tôi nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, tôi hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”, anh viết.

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Trường Giang rút khỏi show 2 ngày 1 đêm sau bài đăng xin lỗi.

Nam nghệ sĩ trực tiếp gửi lời xin lỗi những người từng bị mình làm tổn thương: “Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”.

Với khán giả đã ủng hộ nhiều năm, Trường Giang xin lỗi vì khiến họ bận lòng. Anh cũng đề nghị người hâm mộ không vì thương mình mà tranh luận hay lên tiếng bênh vực.

Đầu tháng 9, những đoạn video Trường Giang tham gia các chương trình truyền hình nhiều năm trước được chia sẻ trở lại trên Threads. Ban đầu, tranh luận tập trung vào cảnh nam nghệ sĩ ôm bạn diễn nữ trong Ơn giời cậu đây rồi. Sau đó, nhiều đoạn cắt từ các game show khác tiếp tục xuất hiện, kéo theo ý kiến về cách tương tác với đồng nghiệp và giới hạn của việc tạo tiếng cười.

Tối 14/9, Trường Giang lên tiếng giải thích, xin lỗi. Lời giải thích nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ghi nhận việc nam nghệ sĩ nhận lỗi. Những người khác cho rằng cách lý giải về hoàn cảnh biểu diễn, quan niệm làm hài trước đây chưa thuyết phục, muốn anh thể hiện sự thay đổi bằng hành động.

Trường Giang mong muốn những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của người liên quan. Anh cũng đề nghị khán giả không gọi tên, suy diễn về đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong các chương trình cũ.

“Hai mươi năm làm nghề, có điều tôi làm được, cũng có điều tôi đang răn mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày”, anh viết.

Nam nghệ sĩ cho biết gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình là điều anh trân trọng lúc này.

Trạch Dương
#Trường Giang #Trường Giang xin lỗi #Trường Giang vắng mặt 2 ngày 1 đêm #2 ngày 1 đêm #Trường Giang ngày 16/9

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