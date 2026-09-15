CEO Nvidia bật loa ngoài cho hàng trăm người nghe cuộc gọi của Tổng thống Trump

TPO - Jensen Huang - CEO Nvidia - bật loa ngoài khi nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị All-In Summit. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc giới công nghệ tranh luận về việc có nên làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo.

Ngày 14/9, khi đang tham gia phiên thảo luận tại All-In Summit ở Los Angeles, Mỹ, Jensen Huang nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người đứng đầu Nvidia bật loa ngoài, đưa micro gần điện thoại để hàng trăm lãnh đạo công ty công nghệ, khán giả nghe cuộc trao đổi.

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 5 phút. Ông Trump phản đối những lời kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng điều này có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ.

“Robot sẽ không tiếp quản thế giới”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đề cao vai trò kinh tế của các trung tâm dữ liệu, cho rằng hạ tầng có thể mang lại sự thịnh vượng cho địa phương. Ông Trump nói thêm cần thận trọng phát triển công nghệ, nhưng phản đối việc ngăn cả ngành tiếp tục hoạt động vì lo ngại về rủi ro.

Trước quan điểm phản đối làm chậm AI của ông Trump, Huang đáp: “Ngài nói đúng. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra”.

Theo TechCrunch, khán giả vỗ tay sau lời đáp của CEO Nvidia.

CEO Nvidia mở loa ngoài cuộc gọi của Tổng thống Donald Trump giữa hội nghị All-In Summit.

Nvidia có lợi ích trực tiếp trong việc mở rộng hạ tầng AI. Công ty cung cấp chip phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình, hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp công nghệ. Tranh luận về tốc độ phát triển AI vì thế cũng liên quan đến triển vọng kinh doanh của hãng.

Dù phản đối các dự báo thảm họa, Jensen Huang không phủ nhận yêu cầu bảo đảm an toàn. Ông ghi nhận sự can đảm của Jacob Coxon, nhà nghiên cứu vừa rời Anthropic và công khai cảnh báo về rủi ro AI.

Jensen Huang phân biệt việc lên tiếng về vấn đề trong doanh nghiệp với những dự đoán về tương lai. Ông cho rằng kịch bản AI gây ra ngày tận thế thiếu cơ sở khoa học, đồng thời khẳng định Mỹ có thể phát triển công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

Người đứng đầu Nvidia cũng cho rằng, các phòng nghiên cứu có thể chủ động điều chỉnh tiến độ hoặc tạm dừng công việc khi nhận thấy không còn kiểm soát được hoạt động của mình, thay vì chờ chính phủ can thiệp.

Ông Dario Amodei - CEO của Anthropic - vừa công bố bài viết We Must Pace the Frontier, kêu gọi giảm tốc độ nâng cao năng lực của các mô hình AI để công tác phòng ngừa rủi ro theo kịp.

Ông Amodei nêu những nguy cơ như mất kiểm soát hệ thống, AI bị lợi dụng cho tấn công mạng, khủng bố sinh học và gây xáo trộn kinh tế. Ông cho rằng áp lực cạnh tranh thương mại có thể khiến các rủi ro nghiêm trọng hơn.

Đề xuất của ông Amodei gồm đưa đơn vị đánh giá độc lập vào doanh nghiệp, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn an toàn trong ngành và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Các đơn vị đánh giá sẽ kiểm tra việc thực hiện cam kết an toàn, báo cáo sự cố và xem xét quy trình phát triển mô hình.

CEO Anthropic giải thích việc điều tiết tiến độ không đồng nghĩa dừng huấn luyện mô hình hay chấm dứt tiến bộ kỹ thuật. Mục tiêu là dành đủ thời gian kiểm tra, củng cố các biện pháp bảo vệ trước khi hệ thống trở nên mạnh hơn.

Lãnh đạo OpenAI, SpaceX và Google DeepMind đã bày tỏ ủng hộ lo ngại của Amodei, dù còn khác biệt về biện pháp xử lý. Bất đồng trong giới công nghệ hiện tập trung vào cách cân bằng tốc độ phát triển, trách nhiệm bảo đảm an toàn và lợi thế cạnh tranh.