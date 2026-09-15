Khởi động cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam

Sea Limited (“Sea”), tập đoàn công nghệ hàng đầu được thành lập tại Singapore, và OpenAI công bố tổ chức cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Đây sẽ là chặng thứ ba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tiếp nối các cuộc thi diễn ra tại Singapore và Đài Loan.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội để các lập trình viên trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới và khám phá cách ứng dụng AI để giải quyết các nhu cầu thực tiễn. Thông qua hackathon, Sea và OpenAI mong muốn tạo thêm không gian để cộng đồng công nghệ Việt Nam tiếp cận các công cụ AI tiên tiến như Codex và mô hình GPT-6 Astra mới nhất, học hỏi từ các chuyên gia và chuyển hóa ý tưởng thành những sản phẩm có tính ứng dụng.

Ông David Chen, Đồng sáng lập của Sea kiêm Giám đốc Sản phẩm của Shopee, cho biết: “Cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam đánh dấu sự mở rộng hợp tác giữa Sea và OpenAI, hướng đến phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao, kết nối cộng đồng các chuyên gia công nghệ cũng như thúc đẩy đổi mới AI trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái công nghệ năng động và không ngừng phát triển. Do đó, chúng tôi kỳ vọng hackathon sẽ trở thành một không gian để các nhà phát triển trong nước trao đổi ý tưởng, nâng cao năng lực và khám phá cách AI có thể góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và cộng đồng. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, đặc biệt trong việc phát triển nguồn nhân lực AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế số.”

Sea x OpenAI Codex Hackathon diễn ra vào ngày 31/10/2026 tại Việt Nam và mở đăng ký từ nay đến hết 26/09/2026.

Kết nối và phát triển cộng đồng tài năng AI tại Việt Nam

Sân chơi hackathon của Sea và OpenAI dự kiến quy tụ các lập trình viên AI, sinh viên, startup đến những người đang xây dựng các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên khắp Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội để tài năng công nghệ học hỏi, thử nghiệm và ứng dụng AI, đồng thời kết nối cộng đồng AI và nhà phát triển trong nước.

Theo mô hình thi đấu theo nhóm, các đội gồm 3-4 thành viên sẽ cùng phát triển các dự án công nghệ, tập trung khám phá những cách thức ứng dụng AI để giải quyết các nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cộng đồng.

Hội đồng giám khảo tại Việt Nam sẽ bao gồm các lãnh đạo cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu như ông Son Lê - Đại sứ Open AI Codex tại Việt Nam và ông Kyle Trần - Giám đốc Sản phẩm, Shopee Việt Nam, mang đến góc nhìn đa chiều về tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và tiềm năng phát triển của các dự án. Bên cạnh đó, thí sinh tham dự cũng nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia toàn cầu của OpenAI.

Các đội chiến thắng sẽ có cơ hội nhận lên đến 30.000 USD tín dụng API của OpenAI, cùng các giải thưởng bổ sung, trong đó có gói đăng ký ChatGPT Pro dành cho thành viên của 5 đội đứng đầu.

Thúc đẩy sáng tạo với những giải pháp AI thiết thực

Điểm nhấn của Sea x OpenAI Codex Hackathon là việc người tham gia trực tiếp trải nghiệm và sử dụng Codex, một trong những giải pháp lập trình dựa trên AI hàng đầu hiện nay. Qua đó, các đội thi có thể khám phá cách ứng dụng công cụ AI thế hệ mới để đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, tối ưu quy trình phát triển và biến ý tưởng thành các giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Đặc biệt, đề bài của cuộc thi không chỉ giới hạn ở những bài toán kỹ thuật mà còn mở rộng để tìm hiểu cách AI có thể đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng, doanh nghiệp và cộng đồng. Bằng cách phát triển các giải pháp cải thiện đời sống đến nâng cao năng suất và khả năng tiếp cận thông qua AI, người tham gia sẽ có cơ hội đào sâu các góc nhìn cũng như mở ra những thảo luận sâu hơn về vai trò của hệ sinh thái AI trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Ông Sidharth Sharma, Giám đốc phụ trách Go-to-Market (GTM) khu vực ASEAN tại OpenAI, cho biết: “Các nhà phát triển đóng vai trò then chốt trong việc đưa AI vào các ứng dụng thực tiễn. Việt Nam nổi bật với nguồn nhân lực công nghệ, khả năng sáng tạo và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm. Việc đưa chuỗi hackathon khu vực đến Việt Nam giúp chúng tôi tăng cường kết nối với cộng đồng nhà phát triển trong nước, đồng hành cùng họ xây dựng các sản phẩm sử dụng Codex và mô hình mới nhất GPT-6 Astra, chia sẻ kiến thức và cùng giải quyết các bài toán thực tế. Chúng tôi rất mong chờ những sản phẩm mà thế hệ nhà phát triển AI tiếp theo của Việt Nam sẽ tạo ra.”

Tiếp nối chặng Việt Nam, Sea và OpenAI dự kiến sẽ đưa chuỗi hackathon đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan, mở rộng cơ hội để các cộng đồng lập trình viên trên khắp châu Á - Thái Bình Dương thử nghiệm và xây dựng các dự án AI nhằm giải quyết các nhu cầu thực tiễn tại từng địa phương.