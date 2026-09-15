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Nhóm doanh nghiệp nào nộp ngân sách lớn nhất?

Việt Linh

TPO - Năm 2025, khối doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về giá trị đóng góp với hơn 424.000 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số nộp của top 200; khu vực tư nhân đóng hơn 390.000 tỷ đồng, chiếm 39%.

Dữ liệu VNTAX do CafeF công bố chiều 15/9 cho thấy, trong 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất có 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI/liên doanh. Dù ít hơn về số lượng, khối doanh nghiệp nhà nước vẫn dẫn đầu về giá trị đóng góp với hơn 424.000 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số nộp của top 200. Khu vực tư nhân theo sát với hơn 390.000 tỷ đồng, chiếm 39%.

Đáng chú ý, 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, tương đương 62% tổng số nộp của top 200. Có 26 doanh nghiệp vượt mốc 10.000 tỷ đồng tiền nộp ngân sách, tăng 9 đơn vị so với kỳ xếp hạng trước.

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Trong 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất có 99 doanh nghiệp tư nhân, 73 doanh nghiệp nhà nước và 28 doanh nghiệp FDI/liên doanh.

Vingroup đứng đầu nhóm doanh nghiệp tư nhân với số nộp ngân sách tăng mạnh, từ 56.200 tỷ đồng năm 2024 lên gần 148.800 tỷ đồng năm 2025. Ở nhóm doanh nghiệp nhà nước, PetroVietnam dẫn đầu với khoảng 91.000 tỷ đồng.

Xét theo ngành, bất động sản - xây dựng dẫn đầu với hơn 234.000 tỷ đồng, chiếm gần 24% tổng số nộp của 200 doanh nghiệp dẫn đầu. Nhóm năng lượng - tài nguyên đứng thứ hai với hơn 220.000 tỷ đồng.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký VCCI, danh sách 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cho thấy vai trò rất lớn của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu, song cũng phản ánh sự phân hóa cao và dư địa lớn ở khu vực phía dưới. Tổng số tiền 200 doanh nghiệp nộp ngân sách năm 2025 gần 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 37,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm khoảng 1/5.000 trong tổng số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức.

Đáng chú ý, 20 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm 62% tổng số tiền nộp ngân sách của top 200. Top 100 thậm chí chiếm tới 92%. Theo ông Tuấn, điều này cho thấy sức nặng ngân sách đang tập trung vào một nhóm doanh nghiệp rất nhỏ. Đây vừa là thế mạnh, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải mở rộng “chân tháp” doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch giữa xuất khẩu và đóng góp ngân sách của khu vực FDI. Trong 8 tháng đầu năm 2026, FDI chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu, nhưng trong top 200 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất, khu vực này chỉ chiếm khoảng 18%. Theo ông Tuấn, điều này có thể liên quan đến mô hình gia công, lắp ráp với đầu vào nhập khẩu lớn, khiến giá trị gia tăng giữ lại trong nước còn mỏng, cùng với tác động của chính sách ưu đãi thuế.

Việt Linh
#doanh nghiệp tư nhân #ngân sách #Vingroup #đóng góp #bất động sản #FDI #thuế

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