Nhóm Gelex 'thoát hiểm', cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá

TPO - Sau phiên giảm mạnh khiến VN-Index rơi xuống dưới 1.800 điểm, thị trường chứng khoán bất ngờ hồi phục trong phiên giao dịch hôm nay (15/9). Nhóm dầu khí tăng mạnh cùng sự trở lại của ngân hàng, chứng khoán giúp chỉ số lấy lại mốc quan trọng này. Nhóm cổ phiếu Gelex cũng đảo chiều tăng trần.

Thị trường chứng khoán có màn đảo chiều đáng chú ý khi VN-Index tăng gần 23 điểm, qua đó trở lại trên mốc 1.800 điểm chỉ sau một phiên bị đẩy xuống dưới ngưỡng này.

Ngay từ đầu phiên, lực cầu đã xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, đà tăng không thực sự bứt phá cho tới phiên chiều, khi dòng tiền nhập cuộc mạnh hơn và lan rộng sang các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,92 điểm, tương đương 1,28%, lên 1.811 điểm.

Nhóm dầu khí đồng loạt tăng mạnh.

Điểm đáng chú ý nhất là diễn biến tại nhóm dầu khí. Nhiều cổ phiếu trong ngành đồng loạt tăng mạnh, trong đó BSR, PVD, PVS, PVC và các mã liên quan năng lượng trở thành những điểm sáng trên bảng điện.

Đà tăng của nhóm này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở vùng cao. Sức hút từ nhóm dầu khí góp phần cải thiện tâm lý thị trường sau phiên bán mạnh trước đó.

Không chỉ dầu khí, nhóm ngân hàng và chứng khoán cũng đồng loạt hồi phục. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn tăng giá, tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số. Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận nhiều mã tăng mạnh khi dòng tiền quay lại các cổ phiếu có tính thị trường cao.

Sự cải thiện của nhóm trụ giúp sắc xanh lan rộng hơn về cuối phiên. Trên toàn thị trường, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế, trái ngược hoàn toàn với trạng thái bán áp đảo trong phiên 14/9.

Đáng chú ý, sau phiên giảm sâu trước đó, loạt cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex bất ngờ hồi phục mạnh trong phiên 15/9, với GEE và GEL tăng kịch biên độ, còn GEX tăng hơn 3%.

Thanh khoản cũng được cải thiện khi nhà đầu tư tăng giao dịch trong nhịp hồi phục. Dòng tiền không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu mà lan sang nhiều nhóm ngành, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện rõ hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 700 tỷ đồng trong phiên, góp thêm lực đỡ cho thị trường.

Nhịp tăng gần 23 điểm giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm ngay sau khi vừa đánh mất ngưỡng này. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang ở vùng biến động mạnh khi chỉ trong hai phiên liên tiếp đã trải qua những nhịp tăng, giảm với biên độ lớn.