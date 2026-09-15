Ngân hàng nào cho vay bất động sản nhiều nhất?

TPO - Tín dụng bất động sản tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm, với dư nợ toàn hệ thống vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng nhiều hơn vào nhà ở, nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, thay vì tập trung vào các hoạt động mang tính đầu cơ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, VPBank, SHB, Techcombank và MB đang là 4 ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất hệ thống. Tổng dư nợ tại 4 nhà băng này lên tới gần 900.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% tổng tín dụng kinh doanh bất động sản toàn ngành.

Trong đó, VPBank dẫn đầu với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 295.770 tỷ đồng vào cuối quý II. SHB và Techcombank đều ghi nhận dư nợ trên 200.000 tỷ đồng, trong khi MB đạt khoảng 167.468 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho bất động sản tại VPBank, SHB, Techcombank và MB lên tới gần 900.000 tỷ đồng (ảnh: N.Y).

Quy mô này cho thấy tín dụng ngân hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản toàn hệ thống đã vượt 2,5 triệu tỷ đồng, ước tăng khoảng 25% so với cuối năm 2025.

Không chỉ mở rộng về quy mô, tín dụng bất động sản tại nhiều ngân hàng còn tăng với tốc độ cao trong nửa đầu năm.

VIB dẫn đầu nhóm ngân hàng được thống kê khi dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 57,9%, lên 33.299 tỷ đồng. TPBank đứng tiếp theo với mức tăng 54,5%, đạt 49.822 tỷ đồng.

Tại VPBank, dư nợ lĩnh vực này tăng 42,6% so với đầu năm, lên 295.770,6 tỷ đồng. MB tăng 38,2%, đạt 167.468,3 tỷ đồng, trong khi OCB tăng 31,7%, lên 50.112,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong chính sách điều hành tín dụng gần đây là việc mở “làn riêng” cho một số lĩnh vực được ưu tiên. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất được áp dụng cơ chế riêng, không tính vào phần tăng trưởng tín dụng chung theo cách thông thường.

Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các ngân hàng mở rộng cho vay đối với những phân khúc đang cần nguồn vốn lớn, đồng thời hạn chế việc tín dụng tập trung quá mức vào những hoạt động có tính đầu cơ.

Thực tế, từ cuối tháng 8 đến nay, thị trường ghi nhận hàng loạt chương trình tín dụng quy mô lớn hướng tới nhu cầu mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở của người dân. Bên cạnh tín dụng thương mại, một nguồn lực mới cũng đang được tính toán để hỗ trợ phân khúc nhà ở cho thuê.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại với quy mô 50.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê theo chương trình do Bộ Xây dựng đề xuất.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một nguồn vốn quan trọng bổ sung cho phân khúc nhà ở đang thiếu nguồn cung, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi nhu cầu thuê nhà của người lao động và người có thu nhập trung bình ngày càng cao.