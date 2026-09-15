Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngân hàng nào cho vay bất động sản nhiều nhất?

Ngọc Mai

TPO - Tín dụng bất động sản tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm, với dư nợ toàn hệ thống vượt 2,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn đang được định hướng nhiều hơn vào nhà ở, nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, thay vì tập trung vào các hoạt động mang tính đầu cơ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, VPBank, SHB, Techcombank và MB đang là 4 ngân hàng có dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản lớn nhất hệ thống. Tổng dư nợ tại 4 nhà băng này lên tới gần 900.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% tổng tín dụng kinh doanh bất động sản toàn ngành.

Trong đó, VPBank dẫn đầu với dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 295.770 tỷ đồng vào cuối quý II. SHB và Techcombank đều ghi nhận dư nợ trên 200.000 tỷ đồng, trong khi MB đạt khoảng 167.468 tỷ đồng.

n1.jpg
Tổng dư nợ cho bất động sản tại VPBank, SHB, Techcombank và MB lên tới gần 900.000 tỷ đồng (ảnh: N.Y).

Quy mô này cho thấy tín dụng ngân hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản toàn hệ thống đã vượt 2,5 triệu tỷ đồng, ước tăng khoảng 25% so với cuối năm 2025.

Không chỉ mở rộng về quy mô, tín dụng bất động sản tại nhiều ngân hàng còn tăng với tốc độ cao trong nửa đầu năm.

VIB dẫn đầu nhóm ngân hàng được thống kê khi dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 57,9%, lên 33.299 tỷ đồng. TPBank đứng tiếp theo với mức tăng 54,5%, đạt 49.822 tỷ đồng.

Tại VPBank, dư nợ lĩnh vực này tăng 42,6% so với đầu năm, lên 295.770,6 tỷ đồng. MB tăng 38,2%, đạt 167.468,3 tỷ đồng, trong khi OCB tăng 31,7%, lên 50.112,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong chính sách điều hành tín dụng gần đây là việc mở “làn riêng” cho một số lĩnh vực được ưu tiên. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất được áp dụng cơ chế riêng, không tính vào phần tăng trưởng tín dụng chung theo cách thông thường.

Cơ chế này được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các ngân hàng mở rộng cho vay đối với những phân khúc đang cần nguồn vốn lớn, đồng thời hạn chế việc tín dụng tập trung quá mức vào những hoạt động có tính đầu cơ.

Thực tế, từ cuối tháng 8 đến nay, thị trường ghi nhận hàng loạt chương trình tín dụng quy mô lớn hướng tới nhu cầu mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở của người dân. Bên cạnh tín dụng thương mại, một nguồn lực mới cũng đang được tính toán để hỗ trợ phân khúc nhà ở cho thuê.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại với quy mô 50.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê theo chương trình do Bộ Xây dựng đề xuất.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một nguồn vốn quan trọng bổ sung cho phân khúc nhà ở đang thiếu nguồn cung, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi nhu cầu thuê nhà của người lao động và người có thu nhập trung bình ngày càng cao.

Ngọc Mai
#bất động sản #tín dụng #ngân hàng #nhà ở #chính sách #Ngân hàng Nhà nước #cho vay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe