Số hóa dữ liệu bất động sản: Hết thời 'bắt sóng' kiếm lời?

TPO - Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã được đưa vào vận hành, dữ liệu đất đai cũng đang được chuẩn hóa. Khi dữ liệu được liên thông và công khai, thị trường bất động sản được kỳ vọng minh bạch hơn, giúp cơ quan quản lý nhận diện biến động và nhà đầu tư có thêm cơ sở trước khi "xuống tiền"

Hình thành “bức tranh” dữ liệu bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được đưa vào vận hành từ ngày 30/7/2026 tại địa chỉ thongtinbds.moc.gov.vn. Đến nay, hệ thống có khoảng 11.000 tài khoản, trong đó khoảng 1.000 tài khoản được tạo mới và khoảng 10.000 tài khoản được kế thừa, đồng bộ từ hệ thống cơ sở dữ liệu trước đây.

Khi được vận hành đầy đủ và đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng trở thành một trong những nền tảng quan trọng để cơ quan quản lý theo dõi thị trường. Không chỉ nắm được tình hình triển khai dự án, nguồn cung, sản phẩm bất động sản và thông tin chủ đầu tư, cơ quan quản lý còn có thể tổng hợp, khai thác dữ liệu về giao dịch và giá để phân tích diễn biến, nhận diện những biến động của thị trường.

Khi dữ liệu được liên thông và công khai, thị trường bất động sản được kỳ vọng minh bạch hơn. Ảnh: Như Ý.

Đáng chú ý, hệ thống được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu về đất đai, công chứng, xây dựng. Việc liên thông này được kỳ vọng từng bước làm giàu dữ liệu, giảm tình trạng thông tin phân tán ở nhiều cơ quan, đồng thời tạo nền tảng cho công tác quản lý thị trường bất động sản dựa trên dữ liệu.

Ở lĩnh vực đất đai, yêu cầu xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất cũng đang được cụ thể hóa trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện. So với bản trình Quốc hội tháng 8, dự thảo Luật Đất đai mới cụ thể hóa hơn việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai và giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử.

Theo dự thảo, hệ thống thông tin quốc gia về đất đai được xây dựng, vận hành tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, kết nối liên thông trên toàn quốc. Mỗi thửa đất sẽ được gắn một mã định danh duy nhất, sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Mã định danh này là cơ sở để đối chiếu, liên kết thông tin về cùng một thửa đất trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống liên quan.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu đất đai, bởi khi mỗi thửa đất có một mã nhận diện thống nhất, thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất, quy hoạch, giao dịch và các dữ liệu chuyên ngành có thể được kết nối thuận lợi hơn. Đến ngày 15/5, cả nước đã tạo lập gần 70 triệu mã định danh thửa đất.

Có dữ liệu chưa đủ

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam - cho biết, một trong những vấn đề lớn của thị trường bất động sản hiện nay là dữ liệu đã nhiều hơn trước nhưng chưa đồng nhất về cách thu thập và lượng hóa. Trong quá trình đánh giá tính minh bạch của thị trường, có hàng trăm tiêu chí được xem xét, chia thành nhiều nhóm. Các tiêu chí không chỉ liên quan đến pháp lý mà còn bao gồm dữ liệu, quy trình, giao dịch và khả năng tiếp cận thông tin.

Bà Lê Thị Huyền Trang - Tổng Giám đốc JLL Việt Nam.

“Không phải cứ có dữ liệu là đưa ra được thông tin chính xác về thị trường. Việc thống kê, lượng hóa và phân tích dữ liệu cũng đòi hỏi một phương pháp luận và kỹ năng nhất định”, bà Trang nói.

Theo chuyên gia, ngay cả khi thông tin được công bố, vấn đề không chỉ nằm ở việc “có số liệu” mà còn ở chỗ người tiếp nhận có hiểu đúng con số đó hay không.

Chia sẻ thêm về dữ liệu thông tin thị trường, bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc thị trường JLL Việt Nam - cho rằng, tác động dài hạn của quá trình này còn nằm ở việc thay đổi hành vi của nhà đầu tư. Khi thông tin ngày càng rõ ràng, nhà đầu tư sẽ khó kiếm lời chỉ bằng cách “bắt sóng” một cơn sốt đất hoặc kỳ vọng giá tăng nhanh trong thời gian ngắn. Thay vào đó, dòng tiền có xu hướng chuyển sang những bất động sản tạo ra giá trị thực, có dòng tiền ổn định và khả năng duy trì giá trị trong dài hạn.

“Minh bạch hơn không có nghĩa là nhà đầu tư sẽ dễ kiếm lợi nhuận hơn. Ngược lại, khi thông tin rõ ràng, những cơ hội kiếm lời nhanh từ thông tin không cân xứng sẽ giảm xuống”, bà Vân nhận định.