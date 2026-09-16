Khi nào giao dịch tài sản mã hóa phải báo cáo?

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất cơ chế báo cáo đối với giao dịch tài sản mã hóa của một số người nội bộ tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, bên cạnh yêu cầu báo cáo khi có thay đổi sở hữu tại các tổ chức này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, tối thiểu 3 ngày trước khi thực hiện giao dịch tài sản mã hóa đang được lưu ký tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ và người có liên quan của họ phải báo cáo tổ chức cung cấp dịch vụ về giao dịch dự kiến.

Quy định này được áp dụng với giao dịch tài sản mã hóa đang được lưu ký tại chính tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Cũng theo dự thảo, tổ chức, cá nhân sở hữu từ 1% trở lên vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tối thiểu 3 ngày trước ngày thực hiện thay đổi.

Đề xuất lãnh đạo sàn tài sản mã hóa phải báo trước ít nhất 3 ngày khi giao dịch.

Trong khi đó, tổ chức phát hành tài sản mã hóa nếu mua lại tài sản mã hóa đã phát hành phải báo cáo tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nơi tài sản được lưu ký tối thiểu 7 ngày trước ngày mua lại.

Bên cạnh các nghĩa vụ báo cáo trước giao dịch, dự thảo cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải theo dõi và báo cáo các giao dịch có dấu hiệu vi phạm.

Định kỳ vào ngày 10 hằng tháng, tổ chức này phải gửi UBCKNN báo cáo về các giao dịch có dấu hiệu vi phạm theo quy trình giám sát giao dịch của mình.

Trong giờ giao dịch, trên trang thông tin điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố tổng số loại tài sản mã hóa được giao dịch; giá và khối lượng của giao dịch gần nhất; giá cao nhất, thấp nhất trong phiên; mức và ký hiệu biến động giá; giá bình quân của từng loại tài sản mã hóa.

Thông tin công bố còn gồm 3 mức giá chào mua, chào bán tốt nhất của từng loại tài sản mã hóa, kèm khối lượng đặt mua, bán tương ứng. Giao dịch tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài cũng thuộc nhóm thông tin phải công bố trong giờ giao dịch.

Chậm nhất 9 giờ ngày giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố thông tin về các giao dịch phát sinh từ 0h đến 24h của ngày liền trước.

Thông tin phải công bố gồm tổng số loại tài sản mã hóa được phép giao dịch trong ngày, mức độ dao động giá, số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua, bán. Đồng thời, tổ chức phải công bố giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại tài sản mã hóa, gồm cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận nếu có.

Tổ chức cung cấp dịch vụ phải gửi UBCKNN báo cáo về hoạt động giao dịch của ngày trước đó chậm nhất vào 15 giờ của ngày giao dịch. Định kỳ ngày 10 hằng tháng, tổ chức này phải báo cáo tình hình thị trường giao dịch tài sản mã hóa của tháng trước cho UBCKNN, đồng thời báo cáo Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.