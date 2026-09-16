Cà Mau: Đề xuất bổ sung dự án tổ hợp lọc hóa dầu 7 triệu tấn/năm

TPO - UBND tỉnh Cà Mau đề xuất bổ sung Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau vào quy hoạch năng lượng quốc gia, với công suất giai đoạn 1 khoảng 3 triệu tấn/năm và nâng lên 7 triệu tấn/năm ở giai đoạn 2.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương xem xét, bổ sung Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện cả nước có 2 cơ sở lọc dầu quy mô lớn là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, với tổng công suất thiết kế khoảng 16,5 triệu tấn dầu thô/năm. Hai nhà máy mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu xăng dầu nội địa, phần còn lại phải nhập khẩu.

Khu vực Trung tâm xã Tân Thuận, nơi tỉnh Cà Mau đề xuất đặt dự án lọc hoá dầu trong tương lai.

Trong khi đó, Cà Mau có vùng biển rộng, tiếp giáp Biển Đông và vùng biển phía Tây. Tỉnh đã hình thành Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau và có tiềm năng lớn về điện gió, điện khí LNG và các loại hình năng lượng mới. Tỉnh cũng có hệ thống công nghiệp, giao thông chiến lược, như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được đầu tư.

Những công trình trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối nhập khẩu nguyên liệu, chế biến, dự trữ, trung chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau có khả năng tạo liên kết với hệ thống công nghiệp dầu khí, cảng biển và logistics hiện hữu, đang được đầu tư. Việc này cũng phù hợp với định hướng phát triển Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistics của vùng và đề xuất hình thành trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia tại tỉnh Cà Mau.

Theo đề xuất, Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Thuận, xã Tân Thuận. Quy mô công suất giai đoạn 1 khoảng 65.000 thùng/ngày, tương đương 3 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 nâng tổng công suất lên khoảng 155.000 thùng/ngày, tương đương 7 triệu tấn/năm. Tiến độ dự kiến từ 2026-2030.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết nguyên liệu dự kiến sử dụng hỗn hợp dầu thô Trung Đông và Nam Mỹ, với tỷ lệ khoảng 50/50, hoặc nguồn nguyên liệu khác có tính chất tương đương, phù hợp với cấu hình công nghệ và yêu cầu sản xuất.

Khi được triển khai dự án dự kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh, góp phần tăng năng lực lọc hoá dầu và bảo đảm nguồn cung năng lượng quốc gia.