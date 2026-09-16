Lừa bán đồng tiền QFS, ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười thu về 33,9 tỷ đồng

TPO - Quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng xác định bị can Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm lừa bán đồng tiền QFS thu về 33,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra mới nhận được tố giác của 35 cá nhân bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

"Đánh bóng" tên tuổi để dụ dỗ bị hại mua tiền ảo

Ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở tỉnh Nghệ An) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”.

Cùng vụ án, 12 đồng phạm khác của Hồ Quốc Thân cũng bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, bị can Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền QFS (tiền ảo không được cấp phép) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Quốc Thân.

Để phục vụ cho hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, đầu năm 2024, bị can Hồ Quốc Thân tuyển dụng, bổ nhiệm 5 Phó tổng giám đốc để giúp việc cho mình.

Ngoài ra, quá trình vận hành công ty, bị can này cũng giới thiệu không đúng về đồng tiền lượng tử QFS.

Theo đó, bị can Hồ Quốc Thân được Trần Quang (SN 1987, ở thành phố Huế) và Hồ Hữu Tường (SN 1972, cũng ở thành phố Huế) giới thiệu tiền lượng tử QFS là di sản từ 48 nước trên thế giới, bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng là phải có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để làm chi phí “thụ hưởng”; Thân còn được Phạm Thị Ba (SN 1964, ở tỉnh Quảng Nam) "trợ duyên” (tức hỗ trợ trong việc tiếp cận, thụ hưởng) nguồn di sản trên.

Trần Quang, Phạm Thị Ba thậm chí còn giới thiệu với Hồ Quốc Thân về việc Trịnh Anh Minh (SN 1960, ở tỉnh Quảng Bình) cũng có nguồn tiền di sản và đề nghị Thân hỗ trợ tiền để Minh có điều kiện “thụ hưởng” nguồn di sản do 48 nước bảo chứng. Trịnh Anh Minh hứa với Hồ Quốc Thân sau khi có được nguồn tiền di sản sẽ chi tiền để Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười thực hiện dự án an sinh.

Theo kết luận điều tra, để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” di sản có giá trị lớn trên, Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm phát hành 5000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp. Mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng còn mỗi đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Lừa đảo thêm 500 triệu đồng để chi tiêu

Để có thể bán được tiền lượng tử, các bị can trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng với đồng QFS cá nhân và từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng với mỗi đồng QFS doanh nghiệp.

Bị can Hồ Quốc Thân trong ngày bị cơ quan chức năng khám xét công ty.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định, bị can Hồ Quốc Thân đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười phát hành đồng QFS TNCVN.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, để tạo niềm tin cho khách hàng, Thân quảng bá nội dung không đúng sự thật lừa dối khách hàng đồng QFS TNCVN được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, tài sản của 48 nước… Đồng tiền này sẽ được kích hoạt vào tháng 10 và tháng 11/2024, thay thế tiền giấy; giá trị bảo chứng sau này có thể lên tới 2 triệu USD/một QFS TNCVN.

Quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng xác định Hồ Quốc Thân đã thu được hơn 33,9 tỷ đồng từ việc bán đồng QFS.

Tuy nhiên đến nay, Cơ quan An ninh điều tra mới nhận được đơn tố giác tội phạm của 35 khách hàng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra còn làm rõ, bị can Hồ Quốc Thân đưa ra thông tin không đúng sự thật, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của một cá nhân để trả nợ, chi tiêu và chi phí cho việc thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười.

Toàn vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đủ căn cứ kết luận bị can Hồ Quốc Thân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35 cá nhân với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.