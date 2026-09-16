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Pháp luật

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Khởi tố vụ án đổ 1.900 tấn cặn bê tông gây ô nhiễm môi trường ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” để điều tra vụ đổ, san lấp khoảng 1.900 tấn chất thải rắn từ hoạt động sản xuất bê tông xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tháng 8/2026, tại đặc khu Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn (địa chỉ tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc), do ông H.Q.K. (SN 1992, ngụ An Thới) là giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã đổ, tập kết cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống trong khuôn viên. Khu vực này không có nền chống thấm, mái che, gờ chắn xung quanh và không được thu gom, xử lý chất thải theo quy định.

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Chất thải công nghiệp được tập kết trong khuôn viên công ty.

Sau đó, ông H.Q.K. cho ông P.M.T. (SN 1988, ngụ An Thới) lấy số chất thải trên đưa đến 2 thửa đất khác để đổ, san lấp mặt bằng. Hai khu đất này thuộc Dương Đông và Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc.

Từ ngày 14 đến 15/8, ông P.M.T. thuê ông L.Đ.G. (SN 1984, ngụ khu phố Bến Tràm, Cửa Dương) vận chuyển chất thải. Người này thực hiện 13 chuyến xe, với giá 1,5 triệu đồng/chuyến.

Theo điều tra, khoảng 400 tấn chất thải được vận chuyển, đổ, san lấp tại 2 thửa đất nói trên.

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Chất thải chảy theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh: Ngọc Khuê.

Tối 15/8, khi nhóm người của ông L.Đ.G. đang vận chuyển chất thải từ công ty đến các khu đất để tiếp tục đổ, san lấp, lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang sau đó trưng cầu giám định. Kết quả xác định tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ, thải trực tiếp trên 3 thửa đất là khoảng 1.900 tấn.

Kết quả giám định xác định đây là chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường.

Nhật Huy
#Phú Quốc #ô nhiễm môi trường #đổ chất thải #cặn bê tông #1.900 tấn chất thải #An Giang #khởi tố

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