Ả-rập Xê-út tố Houthi tấn công thánh địa Mecca, cảnh báo ‘lằn ranh đỏ’

TPO - Hôm nay (16/9), liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu ở Yemen cáo buộc phe nổi dậy tấn công thành phố Mecca linh thiêng của Hồi giáo, gây phẫn nộ trên khắp thế giới Hồi giáo và khiến cuộc xung đột khu vực trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhà thờ Hồi giáo lớn trong thành phố thiêng liêng Mecca, Ả-rập Xê-út, ngày 14/9. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc giao tranh mới giữa lực lượng Houthi thân Iran với chính phủ Yemen đã khiến Ả-rập Xê-út bị kéo vào chiến sự.

Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Ả-rập Xê-út và tấn công các tàu của nước này trên Biển Đỏ.

Trong cuộc tấn công chớp nhoáng tuần trước, Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển Yemen giáp Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, một tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ả-rập Xê-út, trong bối cảnh cuộc chiến rộng hơn ở Trung Đông đang làm gián đoạn tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Houthi nhanh chóng bác bỏ thông tin mà Riyadh đưa ra, rằng Ả-rập Xê-út đã bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng này khi đang lao tới thánh địa Mecca, nơi thu hút hàng triệu tín đồ hành hương mỗi năm.

Ông Hazem al-Assad, thành viên cơ quan lãnh đạo chính trị của Houthi, viết trên mạng xã hội X: “Những cáo buộc về việc tấn công vào Mecca là lời nói dối cũ rích từng được sử dụng trước đây và giờ không còn lừa được ai nữa”.

Liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố sẽ trả đũa, đồng thời cảnh báo rằng các địa điểm linh thiêng là “lằn ranh đỏ”.

Ông Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên minh, viết trên mạng xã hội X: “An ninh của hai thánh đường Hồi giáo và những người hành hương là lằn ranh đỏ, Bộ Tư lệnh các lực lượng liên quân của Liên minh sẽ không ngần ngại thực hiện những biện pháp cần thiết và mang tính răn đe với Houthi”.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) - khối gồm 57 quốc gia Hồi giáo, lên án và gọi cuộc tấn công của Houthi là “tàn bạo”.

Ngày 15/9, Ả-rập Xê-út phát cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công tại Mecca và nhiều khu vực ở miền nam nước này - giáp Yemen.

Cảnh báo được đưa ra sau khi xảy ra một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái từ Yemen, khiến 13 người bị thương ở miền nam Ả-rập Xê-út.

Giao tranh giữa Houthi với Ả-rập Xê-út bùng phát trở lại vào tháng 7, khi Houthi phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen.