Ngân hàng liên tiếp phát cảnh báo lừa đảo

TPO - Giả danh nhân viên ngân hàng dụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, chuyển tiền vào tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ... những thủ đoạn lừa đảo này ngày càng tinh vi, khiến người dân đối mặt nhiều rủi ro.

Ngân hàng GPBank vừa thông tin về việc Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử nhóm đối tượng tiếp cận người dùng dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng, giới thiệu dịch vụ hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để lừa đảo.

Các đối tượng đưa ra lời mời hấp dẫn: Khách hàng có thể rút tới 75% hạn mức thẻ về tài khoản, không mất phí và được trả góp trong 6-12 tháng. Theo đó, nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân, thực hiện hơn 7.000 giao dịch và chiếm đoạt 24 tỷ đồng của người bị hại chỉ trong 10 tháng hoạt động.

Nhiều nhóm chuyên yêu cầu người dân cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật gồm số thẻ, ngày hết hạn, mã OTP... để lừa đảo (ảnh: Như Ý).

Bà Hoàng Thị Thúy Hà - Giám đốc Khối Vận hành Ngân hàng GPBank - khuyến nghị người dùng ghi nhớ quy tắc “3 không” để bảo vệ thông tin và tài sản: Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thực hiện quét khuôn mặt qua các ứng dụng do cá nhân, tổ chức bên thứ ba cung cấp; không bấm vào đường link hoặc tải ứng dụng lạ; không chuyển tiền trước cho bất kỳ yêu cầu nào về phí đặt cọc, phí làm hồ sơ, phí kích hoạt hoặc nâng hạn mức thẻ.

Trong một số trường hợp, nạn nhân bị lừa còn bị dẫn tới website giả mạo ngân hàng để nhập số thẻ, mã CVV, OTP.

Ngân hàng cảnh báo các tài khoản nghi ngờ gian lận. Ảnh: N.M.

Đại diện Ngân hàng SHB cho biết đang mở rộng phạm vi tính năng đối chiếu tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ. Trước đó, tính năng này được triển khai đối với chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 trên cơ sở đối chiếu với nguồn dữ liệu từ Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng.

SHB lưu ý, cảnh báo chỉ mang tính hỗ trợ, không đồng nghĩa tài khoản nhận tiền chắc chắn có hành vi gian lận và cũng không tự động khiến giao dịch bị từ chối. Việc tiếp tục hay dừng lệnh vẫn thuộc quyết định của khách hàng.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - cho biết, ngân hàng triển khai AI, Big Data và hệ thống phân tích thời gian thực để rà soát hành vi và chấm điểm rủi ro. Khi phát hiện chuỗi thao tác bất thường, hệ thống có thể kích hoạt “điểm dừng thông minh” khách hàng kiểm tra lại giao dịch.

TPBank cũng liên thông dữ liệu với hệ thống SIMO và danh sách cảnh báo của Cục A05, Bộ Công an. Theo ông Hưng, giải pháp này đến nay đã phát đi cảnh báo cho gần 52.000 giao dịch đáng ngờ, ngăn chặn nguy cơ chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.