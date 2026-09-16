Giá vàng đứng im vẫn 'vênh' thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng

TPO - Sáng nay (16/9), trong khi giá vàng thế giới tiếp tục giảm thì giá vàng trong nước đi ngang. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC quanh mức 145 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng 15/9.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu… giữ nguyên mức 145,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đi ngang so với sáng qua. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142,3 - 145,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu giá 142,7-146,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.288 USD/ounce, giảm 23 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 135 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Ảnh: Như Ý.

Trên thị trường bạc, giá đi ngang so với hôm qua. Bạc thỏi Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu có giá mua - bán ở mức 2,1 - 2,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 16/9 ở mức 25.626 đồng/USD, tăng 9 đồng so với sáng qua. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước cập nhật hằng ngày và tính toán dựa trên diễn biến tỷ giá thị trường liên ngân hàng, rổ tiền tệ các đối tác thương mại lớn, cân đối vĩ mô và mục tiêu chính sách. Đây là tham chiếu để các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá giao dịch thực tế trong biên độ 5%.

Mặc dù tỷ giá trung tâm liên tục lập kỷ lục mới nhưng tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.