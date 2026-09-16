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Kinh tế

Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO cho trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam

P.V

Ngày 11/9, Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam trao tặng hệ thống lọc nước RO trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng 80 phần quà Trung thu cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Nam, nhằm hỗ trợ nhu cầu nước sạch và gửi gắm niềm vui mùa Trung thu đến các đối tượng đang sinh sống tại đây.

Cơ sở 2 của Trung tâm hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 80 người gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt. Trước đây, toàn bộ nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt đều lấy từ nguồn nước máy và nước sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Đại diện Công ty Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO cho Trung tâm
Đại diện Công ty Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO cho Trung tâm

Hệ thống lọc nước RO thay thế nguồn nước cũ tại Trung tâm

Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO với công suất 1.000 lít/giờ dùng uống trực tiếp và 20.000 lít/giờ phục vụ sinh hoạt, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hệ thống thay thế hoàn toàn nguồn nước cũ kém chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch cho toàn bộ các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO cho trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam ảnh 2

Đại diện Ocany và các thành viên Trung tâm tại khu vực lắp đặt hệ thống lọc nước RO

Phát biểu tại chương trình, đại diện Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam, cho biết:

“Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO vì đây là nhu cầu thiết thực tại Trung tâm. Chúng tôi muốn đảm bảo các cụ, các cô chú và các cháu nhỏ ở đây được dùng nguồn nước sạch, đạt tiêu chuẩn mỗi ngày.”

Ông Nguyễn Văn Toản - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Nam, chia sẻ:

"Trung tâm vui mừng đón nhận phần quà rất có giá trị từ công ty Ocany. Sự quan tâm và hỗ trợ từ công ty giải quyết được nhu cầu cấp thiết về nguồn nước sạch mà Trung tâm đang gặp phải. Với hệ thống lọc nước RO được trao tặng, chúng tôi sẽ làm tốt công tác quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng.”

80 phần quà Trung thu gửi trao niềm vui

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Ocany cũng tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng 80 phần quà đến các cụ, cô chú và các em nhỏ tại Trung tâm. Hoạt động trao quà diễn ra trong không khí gần gũi, ấm áp.

Ocany trao tặng hệ thống lọc nước RO cho trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam ảnh 3

Ocany trao tặng quà cho các đối tượng tại Trung tâm

Hoạt động trao tặng hệ thống lọc nước sạch tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam thể hiện trách nhiệm xã hội của Ocany. Đại diện công ty cho biết, các hoạt động hỗ trợ nước sạch cho cộng đồng sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

P.V
#Ocany #lọc nước #Trung tâm Hà Nam #quà Trung thu #bảo trợ xã hội #nước sạch

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