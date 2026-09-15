Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trang bị kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm cho học sinh

Trọng Quân Trọng Quân

TPO - Sáng 14/9, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” cho gần 1.000 học sinh Trường tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng sử dụng điện, nước và các thiết bị năng lượng an toàn, hợp lý đồng thời hình thành ý thức tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ngay từ lứa tuổi học đường.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho rằng, giáo dục học sinh tiểu học không chỉ là trang bị kiến thức trong sách vở mà còn giúp các em hình thành những thói quen tốt, kỹ năng cần thiết để sống an toàn và có trách nhiệm.

Tại chương trình, những kiến thức về sử dụng năng lượng được truyền tải thông qua video, câu hỏi giao lưu và các trò chơi tương tác. Các học sinh được hướng dẫn những việc làm thiết thực như tắt đèn, quạt khi không sử dụng; sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý; tiết kiệm nước; sử dụng thiết bị điện đúng cách và phòng tránh các tai nạn liên quan đến điện.

tietkiem.jpg
Học sinh học các mẹo tiết kiệm điện thông qua trò chơi, dễ hiểu, dễ nhớ và các tình huống trong sinh hoạt hằng ngày

Thông qua những tình huống gần gũi, chương trình giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Từ một hành động nhỏ như tắt bóng đèn không cần thiết, sử dụng điện an toàn hay tiết kiệm một dòng nước, mỗi học sinh đều có thể góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.

Việc Trường Tiểu học Lĩnh Nam được lựa chọn tổ chức chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh.

tiet.jpg
Nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được lồng ghép vào môn học, hoạt động ngoại khóa

Đại diện giáo viên Trường Tiểu học Lĩnh Nam cho biết, giáo dục tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp học sinh biết tiết kiệm điện mà quan trọng hơn là hình thành ý thức, trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng.

Thời gian qua, nhà trường đã chủ động lồng ghép nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào các môn học, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm; đồng thời xây dựng những quy tắc sử dụng điện tiết kiệm trong trường.

Qua chương trình, nhà trường mong muốn mỗi học sinh trở thành một “Đại sứ năng lượng xanh”, không chỉ thực hiện tốt những điều đã học mà còn chia sẻ với gia đình, bạn bè, cùng xây dựng những thói quen văn minh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Dự kiến, chương trình tuyên truyền “Học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả” sẽ được triển khai tại 5 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội.

Trọng Quân Trọng Quân
#tiết kiệm năng lượng #Trường tiểu học Lĩnh Nam #bảo vệ môi trường #giáo dục kỹ năng #Cục Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi xanh và Khuyến công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe