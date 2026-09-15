Đình chỉ chợ 34 năm ở Hà Nội: Số phận 200 tiểu thương ra sao?

TPO - Chợ Kim Liên, Hà Nội có khoảng 200 hộ kinh doanh, là nguồn sống trực tiếp của cả nghìn nhân khẩu. Việc mất chỗ kinh doanh đột ngột đe dọa đẩy hàng nghìn con người vào cảnh khó khăn, mất nguồn thu nhập. Chính quyền phường sở tại cho biết, việc cải tạo phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ của thành phố, do đó phường chưa thể xác định thời điểm các hộ dân có thể vào kinh doanh tại chợ mới.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện toàn bộ chợ Kim Liên tại số 23 Lương Định Của, phường Kim Liên bị đình chỉ hoạt động. Điện nước đã bị cắt, dự kiến trong ngày 16/9 toàn bộ tiểu thương sẽ phải di dời khỏi chợ.

"Cần đảm bảo bà con đi còn có đường về"

Tại chợ xuất hiện những biển thông báo cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC), đề nghị không sử dụng dịch vụ của cơ quan chức năng; một số băng rôn của tiểu thương giăng lên đề đạt nguyện vọng.

Thông báo đặt trước chợ Kim Liên của lực lượng chức năng.

Ông Hoàng Bách Thắng (80 tuổi) cho biết đã kinh doanh tại chợ Kim Liên hàng chục năm. Đến nay bị yêu cầu ra khỏi chợ, ông đề nghị chính quyền địa phương phải có văn bản rõ ràng đến khi nào cải tạo xong, có phiếu ghi chỗ để đảm bảo chắc chắn tiểu thương sau khi rời chợ cũ được vào kinh doanh tại chợ mới.

“Tôi không có lương hưu, chỉ mong muốn có nơi làm ăn ổn định”, ông Thắng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tập Kết (70 tuổi) chia sẻ bán hàng ở chợ Kim Liên từ những năm 1990. “Tôi đồng ý chợ cần khắc phục PCCC đảm bảo an toàn cho bà con, nhưng phải tách bạch khắc phục PCCC và xây dựng chợ mới, cần đảm bảo bà con đi còn có đường về”, bà Kết nói.

Ông Hoàng Bách Thắng (tiểu thương chợ Kim Liên) bày tỏ mong muốn được tiếp tục buôn bán sau khi chợ cải tạo xong.

Bà Nguyễn Thị Nga (68 tuổi) - tiểu thương gắn bó với chợ Kim Liên từ năm 1992 - chia sẻ là một trong những người mở đường, "khai sinh" ra khu chợ. Thế nhưng, dự án và UBND phường lại yêu cầu di dời tiểu thương ra khỏi chợ một cách mập mờ, bởi quyết định di dời không đi kèm bất kỳ phương án di dời tạm thời hay chính sách hỗ trợ sinh kế nào; lực lượng bảo vệ và dân phòng chỉ được đưa vào để dọn hàng hóa bàn ghế.

Hiện tại, chợ Kim Liên có khoảng 200 hộ kinh doanh, là nguồn sống trực tiếp của cả nghìn nhân khẩu. Việc mất chỗ kinh doanh đột ngột nguy cơ đẩy hàng nghìn người vào cảnh khó khăn, mất nguồn thu nhập.

“Ngày 16/9 sẽ yêu cầu dời khỏi chợ, hiện đã cắt điện cắt nước, tôi đang rất lo lắng”, bà Nga bày tỏ.

Chưa xác định được ngày tiểu thương quay lại chợ

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sở đã yêu cầu UBND phường Kim Liên có văn bản báo cáo về việc dừng hoạt động chợ Kim Liên.

Đại diện UBND phường Kim Liên thông tin với PV Tiền Phong việc đóng cửa chợ hiện nay nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng về PCCC.

Bên trong chợ Kim Liên.

Đại diện UBND phường Kim Liên cho biết thêm, phường đã tổ chức thông tin, trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các hộ kinh doanh, tiểu thương. Mọi thông tin rõ ràng minh bạch với người dân ngay từ đầu. Đối với ý kiến của tiểu thương yêu cầu xác định thời điểm hoàn thành cải tạo xây dựng mới chợ Kim Liên hiện chưa được xác định.



Theo vị đại diện, việc cải tạo phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ của UBND thành phố Hà Nội. Trong trường hợp có thể cân đối được nguồn chi thường xuyên của địa phương thì phường sẽ triển khai. Do đó, thời điểm các hộ dân có thể vào kinh doanh tại chợ mới chưa thể xác định vào thời điểm này.

Từ ngày 14/9, UBND phường Kim Liên bố trí lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ, phương tiện vận chuyển hàng hóa, tài sản cho các hộ kinh doanh, tiểu thương. Thời gian hỗ trợ đến hết ngày 16/9.

Từ 12h ngày 14/9, cơ quan chức năng đã thực hiện ngừng cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động kinh doanh tại chợ Kim Liên; không đưa thêm hàng hóa vào chợ.

Để chia sẻ khó khăn, giảm tác động của việc dừng hoạt động chợ Kim Liên đến các hộ kinh doanh, tiểu thương, UBND phường Kim Liên không truy thu các khoản phí dịch vụ mà tiểu thương, hộ kinh doanh chưa nộp khi kinh doanh tại chợ.

Phường đã rà soát nhu cầu, kết nối với các chợ dân sinh trên địa bàn và khu vực lân cận để giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp; hỗ trợ tiểu thương tiếp tục kinh doanh qua “Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7” với hơn 5.800 thành viên.