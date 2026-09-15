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Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách lĩnh vực gì?

Dương Hưng

TPO - Theo phân công mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phụ trách lĩnh vực năng lượng, trừ điện lực. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trực tiếp xử lý công việc về điện, trong khi hai Thứ trưởng còn lại phụ trách thương mại và công tác quản lý doanh nghiệp, tài chính.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký quyết định phân công công tác của bộ trưởng và 4 thứ trưởng từ ngày 15/9.

Theo đó, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện công tác của Bộ. Ông Hùng trực tiếp chỉ đạo các vấn đề chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phụ trách ngành năng lượng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về dầu khí và điện lực; đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn được giao chỉ đạo lĩnh vực năng lượng, trừ điện lực, gồm tiết kiệm năng lượng, hợp tác quốc tế về năng lượng, dầu khí, than và các loại hình năng lượng. Ông Sơn trực tiếp xử lý các nhiệm vụ chung về dầu khí, chuyển dịch năng lượng; tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo quản lý nhà nước về dầu khí. Ông Sơn cũng giao phụ trách lĩnh vực công nghiệp than, hóa chất, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, an toàn và môi trường công nghiệp.

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Tân Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn được giao phụ trách chỉ đạo mảng năng lượng, trừ điện lực.

Mảng điện lực và điều tiết điện lực được giao Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chỉ đạo. Ông Hoài được giao trực tiếp chỉ đạo Cục Điện lực, Viện Năng lượng, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Ông Hoài cũng được giao chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia; đồng thời phụ trách công nghiệp, địa chất, khoáng sản và công nghiệp phục vụ quốc phòng.

Ở lĩnh vực thương mại, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phụ trách xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, thị trường trong nước, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và phòng vệ thương mại.

Ông Tân cũng phụ trách quan hệ thương mại với các nước, giúp Bộ trưởng chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời là người phát ngôn của Bộ Công Thương. Các đơn vị ông trực tiếp chỉ đạo có Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Phòng vệ thương mại và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phụ trách kế hoạch, đầu tư, tài chính, quản lý doanh nghiệp, công tác văn phòng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bà Thắng được giao chỉ đạo chung công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp Bộ trưởng chỉ đạo cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp do Bộ Công Thương đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện phần vốn nhà nước, trừ doanh nghiệp vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia.

Dương Hưng
#Thứ trưởng #Bộ Công Thương #năng lượng #dầu khí #chuyển đổi số #quản lý nhà nước

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