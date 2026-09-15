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Pháp luật

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Vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở TPHCM: Thù tức vì cai nghiện về, người yêu đã lấy chồng

Nguyễn Dũng

TPO - Biết bạn gái cũ đã kết hôn sau thời gian mình chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc, Nguyễn Trí Hào nảy sinh thù tức và tìm đến nhà chị này vào tối 13/9 và dùng dao tấn công 3 người trong gia đình khiến người bố tử vong, mẹ và anh rể của chị bị thương.

Ngày 15/9, Công an TPHCM thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại xã Phước Hải, khiến một người tử vong và hai người bị thương. Nghi phạm Nguyễn Trí Hào (SN 2002, thường trú ấp Hải An, xã Phước Hải) bị bắt giữ chỉ sau hơn 3 giờ kể từ lúc gây án.

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Hiện trường vụ án vào tối 13/9.

Theo đó, khoảng 18 giờ 20 ngày 13/9, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo về một người dùng dao tấn công nhiều người khác tại nhà ông P.H.T. (sinh năm 1954), ngụ ấp Hội Mỹ, xã Phước Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Phước Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Trí Hào khi người này đang trên đường bỏ trốn đến khu vực phường Long Hương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Hào và chị P.T.M.H. (sinh năm 1998, con gái ông T.) từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc, Hào trở về địa phương và biết chị H. đã kết hôn với người khác nên thù tức.

Ngày 13/9, sau khi uống rượu, bia, Hào mang theo dao đến nhà chị H. với mục đích tìm gặp người này. Tuy nhiên, thời điểm đó chị H. không có mặt tại nhà.

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Hào bị cơ quan công an bắt giữ sau khi gây án.

Tại đây, Hào gặp bố mẹ chị H. là ông P.H.T., bà L.T.M. (sinh năm 1958, vợ ông T.) và anh N.V.L. (sinh năm 1992, anh rể chị H.). Sau đó đối tượng dùng dao tấn công các nạn nhân. Vụ việc khiến ông T. tử vong tại hiện trường; bà M. và anh L. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trí Hào để điều tra về tội “Giết người”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
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