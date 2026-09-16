Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tiếp đại diện MIXUE, thúc đẩy hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Tây Ninh năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với đại diện MIXUE, trao đổi về cơ hội mở rộng hợp tác trong thu mua nông sản, chuỗi cung ứng, vận hành cửa hàng và sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Ngày 5/9, Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Tây Ninh năm 2026 được tổ chức tại Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã có buổi trao đổi với doanh nghiệp và tiếp đoàn đại diện MIXUE được mời tham dự.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế và thương mại. Việt Nam hoan nghênh MIXUE tiếp tục đầu tư, phát triển lâu dài tại thị trường, đồng thời kỳ vọng hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thu mua nông sản, vận hành hệ thống cửa hàng, chế biến và sản xuất thực phẩm.

Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đại diện MIXUE cho biết Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, đồng thời nằm trong nhóm các nước xuất khẩu chè hàng đầu và sở hữu nguồn trái cây nhiệt đới phong phú. Đây cũng là một trong những thị trường cung ứng nguyên liệu quan trọng của MIXUE.

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã duy trì hoạt động thu mua nông sản tại Việt Nam và kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác, từng bước mở rộng sự tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất trong nước.

Mở rộng đầu tư vào chuỗi cung ứng tại Việt Nam

MIXUE bắt đầu hiện diện tại thị trường Việt Nam từ năm 2018, khi cửa hàng quốc tế đầu tiên của thương hiệu được khai trương tại Hà Nội. Từ các sản phẩm kem tươi ban đầu, danh mục sản phẩm của thương hiệu dần mở rộng sang trà, đồ uống và cà phê để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Song song với việc phát triển mạng lưới cửa hàng, MIXUE đang mở rộng đầu tư vào hệ thống kho vận, logistics, chuỗi cung ứng và hoạt động thu mua nguyên liệu tại Việt Nam.

Đến nay, doanh nghiệp kết hợp hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu với mạng lưới kho vận và chuỗi lạnh tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả phân phối nguyên liệu tới các cửa hàng, đồng thời kiểm soát hao hụt trong quá trình vận hành.

Việc thu mua tập trung với quy mô lớn kết hợp chủ động sản xuất nguyên liệu cũng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết Bộ Công Thương kỳ vọng có thể tận dụng kinh nghiệm của MIXUE trong công nghệ và kiểm soát chất lượng để tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn sản phẩm. Qua đó, nông sản Việt Nam có thêm điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nhiều thị trường quốc tế và tiếp cận nhu cầu tiêu dùng đa dạng hơn.

Gần 1.000 cửa hàng và hơn 10.000 việc làm tại Việt Nam

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Tập đoàn MIXUE hiện có hơn 64.000 cửa hàng tại 17 quốc gia. Tại Việt Nam, mạng lưới MIXUE đã phát triển lên gần 1.000 cửa hàng.

Cùng với quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh, hệ thống của MIXUE cũng tạo thêm cơ hội việc làm và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Theo doanh nghiệp, toàn chuỗi hiện đã góp phần tạo ra hơn 10.000 việc làm tại địa phương.

Bên cạnh mở rộng hệ thống, MIXUE triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đối tác nhượng quyền trong suốt quá trình vận hành, từ đánh giá địa điểm kinh doanh, kiểm tra và tư vấn trực tiếp tại cửa hàng đến phân tích dữ liệu kinh doanh và tổ chức các chương trình tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

Các hoạt động này hướng tới việc giúp đối tác địa phương cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao khả năng kinh doanh của từng cửa hàng.

Đại diện MIXUE cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng tại Việt Nam, qua đó gia tăng nhu cầu tuyển dụng và tạo thêm việc làm tại địa phương.

Bên cạnh đó, MIXUE đang tăng cường đầu tư vào hạ tầng chuỗi lạnh và nghiên cứu các sản phẩm đồ uống phù hợp hơn với khẩu vị người Việt. Việc đẩy mạnh nội địa hóa sản phẩm, mở rộng thu mua nguyên liệu và hoàn thiện chuỗi cung ứng được doanh nghiệp xác định là những hướng phát triển quan trọng trong chiến lược dài hạn tại Việt Nam.

Thông qua việc mở rộng hoạt động kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu trong nước, MIXUE kỳ vọng tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, đồng thời tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp, đối tác và thị trường địa phương.