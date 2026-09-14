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Tiếp nhận 120 dự án, 900 hồ sơ bất động sản trên hệ thống mới

Ngọc Mai

TPO - Sau hơn một tháng vận hành, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản đã có khoảng 11.000 tài khoản, tiếp nhận thông tin 120 dự án; 900 hồ sơ, thủ tục hành chính đã và đang được xử lý trên hệ thống.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được đưa vào vận hành từ ngày 30/7/2026 tại địa chỉ thongtinbds.moc.gov.vn.

Đến nay, hệ thống có khoảng 11.000 tài khoản, trong đó khoảng 1.000 tài khoản được tạo mới và khoảng 10.000 tài khoản được kế thừa, đồng bộ từ hệ thống cơ sở dữ liệu trước đây.

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Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được đưa vào vận hành từ ngày 30/7/2026 (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, hệ thống đã tiếp nhận thông tin của khoảng 120 dự án; cấp mã định danh điện tử cho 3.097 cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; tiếp nhận 3.482 thông tin giao dịch bất động sản từ các tổ chức hành nghề công chứng. Khoảng 900 hồ sơ thủ tục hành chính đã và đang được xử lý trên hệ thống.

Theo ông Tuấn, hệ thống được xây dựng nhằm công khai, quản lý và khai thác thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, đồng thời từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan.

Các nhóm dữ liệu được công khai gồm: thông tin về dự án bất động sản, bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, giao dịch bất động sản; tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý vận hành nhà chung cư.

Khi được vận hành đầy đủ, đồng bộ, hệ thống sẽ hỗ trợ theo dõi tình hình triển khai dự án, nguồn cung, sản phẩm bất động sản và thông tin về chủ đầu tư. Đồng thời, cơ quan quản lý có thể tổng hợp, khai thác dữ liệu về giao dịch, giá giao dịch để phân tích diễn biến và nhận diện biến động của thị trường.

Hệ thống cũng được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu về đất đai, công chứng, xây dựng, qua đó từng bước làm giàu dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận hệ thống vẫn đang trong quá trình hình thành, chưa hoàn thiện nên khả năng cập nhật, thu thập dữ liệu còn hạn chế.

Ngọc Mai
#bất động sản #hồ sơ #hệ thống #Bộ Xây dựng #giao dịch #chứng chỉ #thị trường #môi giới

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