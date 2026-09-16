Cảnh ngập lụt sâu cả mét của hàng trăm hộ dân Thanh Hóa

TPO - Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Thanh Hóa ngập sâu hơn 1,2m. Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến mưa lũ, di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.