Cảnh ngập lụt sâu cả mét của hàng trăm hộ dân Thanh Hóa

TPO - Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở tỉnh Thanh Hóa ngập sâu hơn 1,2m. Chính quyền địa phương đang theo dõi diễn biến mưa lũ, di dời người dân vùng xung yếu đến nơi an toàn.
Theo ghi nhận, hàng trăm hộ dân sống dọc Tỉnh lộ 523, và Quốc lộ 217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập sâu. Một số hộ dân có nhà cao tầng kiên cố thì chủ động di chuyển lên tầng cao, các hộ còn lại bị ngập sâu phải di chuyển đến nơi an toàn; nhiều khu dân cư bị cô lập. Hiện tại, ở các địa phương này đang xảy ra mưa lớn, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao.
Tại xã Hóa Quỳ, Trung Hạ, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở cao; các tràn bị ngập lụt, chia cắt cục bộ một số vùng. Một hộ dân ở xã Trung Hạ bị đá từ taluy dương sạt lăn vào nhà, làm sập một phần tường và vùi lấp khu vực giường ngủ. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Các địa phương đã kiểm tra, di dời nhà dân vùng xung yếu đến vị trí an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết.
Lãnh đạo UBND xã Nông Cống cho biết, lực lượng cán bộ xã, thôn thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ bị ngập sâu.