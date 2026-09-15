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Thanh Hóa ngập cục bộ nhiều nơi, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường dân sinh ở Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ, triển khai hỗ trợ di dời người và tài sản vùng xung yếu để đảm bảo an toàn.

Từ đêm ngày 13 đến chiều 15/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước sông dâng cao, một số tuyến đường dân sinh bị ngập cục bộ, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi.

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Mưa lớn cùng nước sông dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, chia cắt nhiều khu vực ở Thanh Hóa.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các phương án ứng phó. Tại xã Công Chính, mưa lũ cũng gây ngập nhiều hộ dân ở thôn Tam Hòa. Ông Lương Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Công Chính cho biết, mưa lớn kéo dài, nước không kịp tiêu thoát đã gây ngập 7 hộ dân với mực nước sâu 30-50cm.

“Địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ bà con kê cao tài sản, đưa người già, trẻ em đến khu vực an toàn. Sau đợt mưa này, xã sẽ tiếp tục có phương án tăng khả năng tiêu thoát lũ trên kênh mương để tránh ngập úng khi mưa lớn”, ông Hùng nói.

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Chính quyền xã Công Chính đến kiểm tra, thăm hỏi các hộ dân ngập lụt.

Tại xã Tượng Lĩnh, một số khu vực trũng thuộc thôn Tượng Sơn (thôn Bòng Cũ) cũng xảy ra ngập, ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ dân. Công an xã này đã huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản an toàn, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực ở phường Nghi Sơn ngập sâu. Ông Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn cho biết, trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Trường Tiểu học Nghi Sơn đã phải chủ động cho học sinh nghỉ học.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, Trường Tiểu học Nghi Sơn hiện có 2 phân hiệu và 1 điểm trường chính, với tổng số hơn 2.700 học sinh.

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Nước ngập trong sân Trường Tiểu học Nghi Sơn (Thanh Hóa) sáng 15/9.

“Do mưa lớn, nước dâng, để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, từ báo cáo của nhà trường, địa phương đã cho các em học sinh tạm nghỉ học. Đến nay, lượng mưa và tình hình ngập đã giảm, phường sẽ căn cứ điều kiện thời tiết để có điều chỉnh phù hợp”, ông Ngọc thông tin.

Ở các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh và Thọ Ngọc... lực lượng phòng chống thiên tai của địa phương cũng lập các chốt cảnh báo tại những điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an các xã, phường bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Xử lý dứt điểm tình trạng ngập ở phường trung tâm

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng khiến một số tuyến đường trung tâm phường Hạc Thành bị ngập cục bộ vào tối qua (14/9) và sáng nay. Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cùng đại diện các ngành chức năng đã đi kiểm tra một số điểm ngập trên địa bàn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng kiểm tra các điểm ngập ở phường Hạc Thành. Ảnh: Phong Sắc.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng khi xảy ra mưa lớn, nhất là những vị trí thường xuyên bị ngập. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án xử lý cụ thể, bảo đảm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Lãnh đạo địa phương cũng lưu ý các ngành chức năng cần kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước với các tuyến cống và hồ điều hòa, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước; không để việc kết nối vào các vị trí trũng thấp, tù đọng làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

Đối với các điểm đang bị ngập, ông Tô Anh Dũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị khẩn trương xây dựng phương án, triển khai các giải pháp xử lý, không để tình trạng ngập kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

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Công an, dân quân và lực lượng các địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ.
Phạm Trường
#Thanh Hóa #ngập lụt #mưa lớn #học sinh nghỉ học #ứng phó thiên tai #chính quyền địa phương #cứu trợ

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