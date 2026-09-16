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Giáo dục

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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực trên máy tính

Hà Linh

TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực (SPT) năm 2027 trên máy tính, với 12 môn thi, thí sinh đăng ký tối thiểu là ba bài và tối đa sáu bài để dự thi.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa có thông báo về kỳ thi SPT 2027. Theo đó, trường này sẽ chuyển hình thức thi từ giấy sang máy tính nhưng giữ mục tiêu đo lường, đánh giá năng lực phục vụ xét tuyển đại học. Kết quả SPT 2027 có giá trị sử dụng trong xét tuyển đại học chính quy trong năm tuyển sinh 2027.

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Năm 2027, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực độc lập.

Kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 hoặc người đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học. Thí sinh phải có hồ sơ hợp lệ, hoàn thành lệ phí và đáp ứng các điều kiện dự thi theo quy định.

Thí sinh có thể đăng ký thi các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp.

Các trường đại học, học viện sử dụng kết quả SPT sẽ tự quy định số lượng và tổ hợp môn phù hợp với từng chương trình đào tạo. Vì vậy, thí sinh được yêu cầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh của từng trường trước khi đăng ký. Mỗi thí sinh phải đăng ký ít nhất ba và nhiều nhất sáu bài thi.

Nội dung đề thi bám chương trình THPT hiện hành, tập trung đánh giá mức độ hiểu, vận dụng kiến thức cốt lõi và năng lực đặc thù của môn học. Mỗi bài thi có điểm tối đa 10.

Ngữ văn và Toán kết hợp câu hỏi trắc nghiệm với tự luận; các môn còn lại chỉ gồm câu hỏi trắc nghiệm.

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Thí sinh có thể đăng ký các môn thi

Thi trên máy tính, riêng Toán và Ngữ văn vẫn làm tự luận trên giấy

Ở phần trắc nghiệm, thí sinh trả lời trực tiếp trên phần mềm thi. Bài làm được tự động gửi lên máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết thời gian.

Sau khi hoàn thành phần trắc nghiệm, thí sinh chuyển sang phần tự luận. Câu hỏi tự luận hiển thị trên màn hình nhưng bài làm được viết trên giấy thi theo mẫu quy định.

Thời gian làm bài Toán và Ngữ văn là 90 phút; Tiếng Anh và các môn còn lại là 60 phút.

Theo lịch dự kiến được công bố, một đợt thi trong ngày gồm bốn ca. Buổi sáng có hai ca, từ 7h đến 9h và 9h30 đến 12h; buổi chiều có hai ca, từ 13h đến 15h và 15h30 đến 18h.

Ngữ văn được tổ chức ở ca đầu buổi sáng, Toán ở ca đầu buổi chiều. Các môn còn lại được phân bổ vào những ca khác trong ngày.

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học công nhận, sử dụng kết quả SPT 2027 để xét tuyển chính quy cũng dự kiến được công bố trước ngày 15/1 và cập nhật trên website chính thức của kỳ thi.

Kỳ thi SPT được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức nhằm đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, mở rộng cơ hội xét tuyển cho thí sinh sớm định hướng ngành học, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và chuyển đổi số trong giáo dục.

Hà Linh
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