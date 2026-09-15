Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM: Phụ huynh 'tố' bữa ăn bán trú có gà chiên còn sống, thịt kho có mùi hôi

Anh Nhàn

TPO - Một số phụ huynh Trường THCS Hồ Văn Long phản ánh bữa ăn bán trú có món gà chiên còn đỏ bên trong, thịt kho có mùi hôi và một số món ăn có dấu hiệu bất thường... khiến nhiều người lo lắng, đón con về nhà ăn trưa.

Những ngày gần đây, phụ huynh có con học bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TPHCM) lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của con. Họ lo lắng con mình ăn thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước tình trạng này, phụ huynh đã có “Đơn yêu cầu khẩn cấp” gửi tới các cơ quan chức năng nhằm có biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường thời gian tới.

Cụ thể, ngày 7/9, phụ huynh cho rằng cơm được phục vụ ít, canh có dấu hiệu chua, biến chất. Sau bữa ăn, nhiều học sinh được cho là xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ.

thit-do-3124.jpg
ga-chien-6154.jpg
Phụ huynh phản ánh thịt gà có màu bất thường

Ngày 8/9, phụ huynh phản ánh món thịt kho trứng có mùi hôi, thịt còn màu đỏ bất thường, trứng cút có vị chua và canh tiếp tục có dấu hiệu thiu. Đến ngày 11/9, món cá chiên được cho là quá mặn, cứng khiến học sinh khó sử dụng.

Đến ngày 14/9, phụ huynh phản ánh món gà chiên bên trong còn màu đỏ, nghi chưa chín. Hình ảnh món ăn được phụ huynh ghi lại và chia sẻ.

Nội dung đơn cũng cho biết sáng 14/9, đại diện phụ huynh đã đến cơ sở cung cấp suất ăn để khảo sát. Theo phụ huynh, địa chỉ đăng ký của đơn vị cung cấp không trùng với địa điểm nấu ăn thực tế và đại diện phụ huynh không được vào kiểm tra cơ sở.

Trước những dấu hiệu bất thường, ngày 15/9, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về ăn trưa thay vì cho các em sử dụng bữa ăn bán trú.

Trao đổi với báo chí, cô Đỗ Thị Ngọc Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long, cho biết nhà trường có phục vụ món cánh gà cho học sinh. Tuy nhiên, chỉ có một suất ăn chưa chín kỹ. Sau khi phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động lấy suất ăn khác để thay thế, bảo đảm học sinh có bữa ăn trong ngày.

Theo cô Hương, nhà trường đã trao đổi và góp ý với đơn vị cung cấp suất ăn để điều chỉnh chất lượng. Trước những ý kiến liên quan đến chất lượng bữa ăn, đến ngày hôm nay, trường đã dừng việc nấu ăn cho học sinh tại trường và đang tìm đối tác mới để phục vụ học sinh.

Về thông tin phụ huynh phản ánh nhiều món ăn khác như thịt kho trứng có mùi hôi, cá chiên quá cứng, cô Hương khẳng định, một số thông tin chưa đúng với thực tế. Theo cô, không thể có chuyện tất cả các món ăn trong trường đều xảy ra vấn đề như phản ánh.

Trả lời Tiền Phong chiều 15/9, đại diện phường Bình Tân cho biết phường đã nhận được báo cáo của Trường THCS Hồ Văn Long về phản ánh của phụ huynh đối với chất lượng bữa ăn bán trú. Hiện địa phương đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin vụ việc.

Anh Nhàn
#Chất lượng bữa ăn bán trú #Trường THCS Hồ Văn Long #An toàn thực phẩm #Phản ánh phụ huynh #Đơn vị cung cấp thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe