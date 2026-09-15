Vụ phụ huynh đến muộn, nhà trường đóng cổng: Chủ tịch UBND phường lên tiếng

TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong ngày 15/9 về việc hàng chục phụ huynh phải đứng ngoài cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến do đến muộn buổi họp đầu năm, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TPHCM cho biết chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhà trường và phụ huynh trao đổi.

Sự việc gây chú ý sau khi một phụ huynh đăng tải thông tin lên mạng xã hội ngày 13/9. Theo phản ánh, lịch họp phụ huynh bắt đầu lúc 7 giờ với Ban giám hiệu tại sân trường; từ 8 giờ đến 9 giờ 30, phụ huynh họp tại lớp với giáo viên chủ nhiệm. Một số người đến gần 8 giờ không được vào trường, phải đứng bên ngoài cổng.

Hình ảnh các phụ huynh đứng ở bên ngoài do trường khóa cổng không cho vào vì đến muộn.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, nhà trường đã thông báo rõ hai khung thời gian nói trên. Sau khi bắt đầu phần họp chung với Ban giám hiệu, trường đóng cổng nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Một số phụ huynh đến muộn, không được vào bên trong nên bức xúc và đề nghị gặp hiệu trưởng.

“Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng công an cùng cán bộ liên quan đến để bảo đảm trật tự, tránh phát sinh tình huống phức tạp”, ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, sau đó khoảng 3- 4 phụ huynh được mời vào phòng để trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Qua làm việc, tình hình được ổn định, không xảy ra sự cố về an ninh trật tự.

Ông Dũng nhìn nhận nhà trường mong muốn buổi họp được tổ chức nghiêm túc, đúng giờ; trong khi một số phụ huynh có thể gặp điều kiện khách quan nên đến muộn. “Nếu cả hai bên cùng chia sẻ và nhìn nhận thêm từ phía nhau thì có lẽ sự việc đã không xảy ra”, ông nói.

Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cũng cho biết Trường THPT Nguyễn Khuyến thuộc cấp quản lý chuyên môn của ngành giáo dục; chính quyền phường chủ yếu thực hiện trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của nhà trường.

Trước đó, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, xác nhận có vài chục phụ huynh đến muộn. Theo bà Giang, giấy mời đã ghi rõ thời gian và đề nghị phụ huynh tham dự đúng giờ.

Buổi họp chung có các nội dung như không thu quỹ lớp, quỹ trường; quy định về việc học sinh sử dụng điện thoại; kế hoạch hỗ trợ học sinh lớp 12 trong kỳ thi đánh giá năng lực... Đến 7 giờ 55, khi phụ huynh đã di chuyển lên lớp họp với giáo viên chủ nhiệm, trường đóng cổng để tránh gây lộn xộn, mất tập trung.

Nữ hiệu trưởng thừa nhận cách xử lý của nhà trường “chưa khéo” và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Những trường hợp có lý do bất khả kháng cần thông báo trước để nhà trường linh động hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, sau vụ việc, hoạt động dạy và học tại trường vẫn diễn ra bình thường. Chính quyền địa phương mong muốn nhà trường và phụ huynh tăng cường trao đổi, phối hợp để vừa duy trì nền nếp, vừa tránh phát sinh những tình huống gây hiểu lầm.