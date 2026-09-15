Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ phụ huynh đến muộn, nhà trường đóng cổng: Chủ tịch UBND phường lên tiếng

Nguyễn Dũng

TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong ngày 15/9 về việc hàng chục phụ huynh phải đứng ngoài cổng Trường THPT Nguyễn Khuyến do đến muộn buổi họp đầu năm, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TPHCM cho biết chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ nhà trường và phụ huynh trao đổi.

Sự việc gây chú ý sau khi một phụ huynh đăng tải thông tin lên mạng xã hội ngày 13/9. Theo phản ánh, lịch họp phụ huynh bắt đầu lúc 7 giờ với Ban giám hiệu tại sân trường; từ 8 giờ đến 9 giờ 30, phụ huynh họp tại lớp với giáo viên chủ nhiệm. Một số người đến gần 8 giờ không được vào trường, phải đứng bên ngoài cổng.

phu-huynh.jpg
Hình ảnh các phụ huynh đứng ở bên ngoài do trường khóa cổng không cho vào vì đến muộn.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho biết, nhà trường đã thông báo rõ hai khung thời gian nói trên. Sau khi bắt đầu phần họp chung với Ban giám hiệu, trường đóng cổng nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Một số phụ huynh đến muộn, không được vào bên trong nên bức xúc và đề nghị gặp hiệu trưởng.

“Khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng công an cùng cán bộ liên quan đến để bảo đảm trật tự, tránh phát sinh tình huống phức tạp”, ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, sau đó khoảng 3- 4 phụ huynh được mời vào phòng để trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Qua làm việc, tình hình được ổn định, không xảy ra sự cố về an ninh trật tự.

Ông Dũng nhìn nhận nhà trường mong muốn buổi họp được tổ chức nghiêm túc, đúng giờ; trong khi một số phụ huynh có thể gặp điều kiện khách quan nên đến muộn. “Nếu cả hai bên cùng chia sẻ và nhìn nhận thêm từ phía nhau thì có lẽ sự việc đã không xảy ra”, ông nói.

Chủ tịch UBND phường Phước Thắng cũng cho biết Trường THPT Nguyễn Khuyến thuộc cấp quản lý chuyên môn của ngành giáo dục; chính quyền phường chủ yếu thực hiện trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của nhà trường.

Trước đó, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, xác nhận có vài chục phụ huynh đến muộn. Theo bà Giang, giấy mời đã ghi rõ thời gian và đề nghị phụ huynh tham dự đúng giờ.

Buổi họp chung có các nội dung như không thu quỹ lớp, quỹ trường; quy định về việc học sinh sử dụng điện thoại; kế hoạch hỗ trợ học sinh lớp 12 trong kỳ thi đánh giá năng lực... Đến 7 giờ 55, khi phụ huynh đã di chuyển lên lớp họp với giáo viên chủ nhiệm, trường đóng cổng để tránh gây lộn xộn, mất tập trung.

Nữ hiệu trưởng thừa nhận cách xử lý của nhà trường “chưa khéo” và cho biết sẽ rút kinh nghiệm. Những trường hợp có lý do bất khả kháng cần thông báo trước để nhà trường linh động hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, sau vụ việc, hoạt động dạy và học tại trường vẫn diễn ra bình thường. Chính quyền địa phương mong muốn nhà trường và phụ huynh tăng cường trao đổi, phối hợp để vừa duy trì nền nếp, vừa tránh phát sinh những tình huống gây hiểu lầm.

Nguyễn Dũng
#phụ huynh #trường học #an ninh #nguyễn khuyến #học sinh #bảo vệ #Chủ tịch phường Phước Thắng giải thích vụ phụ huynh muộn bị từ chối vào trường #nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh và sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh #Phụ huynh muộn #cổng trường khóa: Chủ tịch phường lên tiếng về sự cố tại Nguyễn Khuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe