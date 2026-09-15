Nghệ An: Xôn xao chuyện suất ăn 'khay nhiều, khay ít'

TPO - Hình ảnh suất ăn bán trú được cho là tại một trường tiểu học ở Nghệ An khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về khẩu phần. Nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp chấn chỉnh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một suất ăn bán trú được cho là của Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 (Nghệ An), kèm nhiều ý kiến cho rằng khẩu phần chưa tương xứng với mức giá 30.000 đồng/suất.

Ngày 15/9, bà Trần Thị Mận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, xác nhận, hình ảnh đang lan truyền là suất ăn trưa của học sinh tại trường vào ngày 14/9.

Theo bà Mận, mỗi ngày trường phục vụ khoảng 1.800 suất ăn trưa cho học sinh và giáo viên, với mức giá 30.000 đồng/suất. Thực đơn hôm 14/9 gồm cơm trắng, chả cá thác lác, trứng thịt băm, canh rau ngót nấu thịt, bí xào và một hộp sữa TH.

Suất ăn 30.000 đồng được phản ánh chưa tương xứng với mức giá.

Tuy nhiên, suất ăn được đăng tải trên mạng xã hội không có hộp sữa và lượng thức ăn trong khay cũng ít hơn so với khẩu phần thông thường. Do bếp ăn của trường chật hẹp, không đủ diện tích tổ chức nấu ăn, nhà trường hợp đồng với một doanh nghiệp bên ngoài để cung cấp suất ăn.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 14/9 là ngày đầu đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn theo từng khay. Trong quá trình phân chia khoảng 1.800 suất, xảy ra tình trạng chênh lệch giữa các khay, có suất nhiều, suất ít. “Suất ăn trong hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội hơi ít so với khẩu phần thông thường”, bà Mận thừa nhận.

Ngay chiều 14/9, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp, yêu cầu rà soát lại quy trình chia suất, bảo đảm lượng thức ăn giữa các khay đồng đều và thực hiện đúng thực đơn đã thống nhất.

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường tiểu học Hà Huy Tập 2 vào ngày 15/9.

Ông Võ Khắc Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho hay, địa phương đã kiểm tra, đồng thời yêu cầu Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 báo cáo nhanh về sự việc.

"Qua kiểm tra, đơn vị cung cấp suất ăn đã chia khoảng 1.800 suất vào ngày 14/9 nhưng xảy ra tình trạng khay nhiều, khay ít. Nhà trường sau đó đã yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh", ông Hùng thông tin.

UBND phường Vinh Phú cũng sẽ có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc tổ chức bán trú, trong đó chú trọng chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm.