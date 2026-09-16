TP. Huế yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước 17h ngày 18/9

TPO - Sở GD&ĐT TP. Huế yêu cầu các trường khẩn trương rà soát nhu cầu, phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước 17h ngày 18/9.

Chiều 16/9, thông tin từ Sở GD&ĐT TP. Huế cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa phát công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu và phối hợp cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa (SGK) cho học sinh.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT thành phố, các trường phải rà soát số học sinh chưa có đủ SGK, thông báo cho phụ huynh địa chỉ và phương thức liên hệ để mua sách. Với những trường ở xa trung tâm, hiệu trưởng chủ động tổng hợp nhu cầu, làm việc trực tiếp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) để chuyển sách đến trường theo số lượng đăng ký.

Huế chốt mốc thời gian cung ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh trước 17h ngày 18/9. Ảnh: Trang Thùy

Đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ SGK miễn phí, các trường đã được yêu cầu lập danh sách gửi Sở GD&ĐT và NXBGDVN trước 10h ngày 16/9. Việc cung ứng được thực hiện theo phương thức “cung ứng trước, thanh toán sau”.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, tránh tình trạng đăng ký thừa, thiếu hoặc không đúng đối tượng. Toàn bộ việc cung ứng SGK cho học sinh phải hoàn thành trước 17h ngày 18/9.

Trong thời gian chờ sách bản in được bổ sung, các trường tiếp tục tổ chức dạy học bình thường theo kế hoạch, không cắt xén nội dung hoặc thay đổi thời lượng chương trình. Học sinh có thể dùng chung sách, sử dụng SGK tại thư viện hoặc khai thác SGK điện tử, học liệu số miễn phí do NXBGDVN cung cấp.

Yêu cầu kể trên của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Huế được đưa ra trong bối cảnh vào đầu năm học 2026-2027, vẫn còn nhiều học sinh trên địa bàn chưa có đủ SGK bản in. Trước đó, thành phố đã tạm dừng phương án mua SGK tập trung trị giá 12,3 tỷ đồng để rà soát lại cách thức hỗ trợ, đồng thời dự kiến huy động khoảng 5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn hợp pháp để hỗ trợ sách cho học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng miền núi.

Sở GD&ĐT TP. Huế đồng thời phối hợp NXBGDVN tập trung nguồn sách, đưa về các đại lý, nhà sách và trường học theo nhu cầu thực tế, với mục tiêu khắc phục tình trạng thiếu SGK trong thời gian sớm nhất.