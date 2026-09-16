Hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường do mưa lớn

TPO - Mưa lớn chiều 15/9 gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở Hà Tĩnh, trong đó, điểm trường ở phường Sông Trí bị ngập khiến hơn 500 học sinh chưa thể trở lại học.

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, đến nay nước tại điểm trường Trường THCS Sông Trí tại thôn Hải Thanh đã rút nhiều, chỉ còn ngập khu vực sân trường và đang tiếp tục rút.

Tại phường Sông Trí, mưa lớn gây ngập cục bộ khiến 8 lớp với 355 học sinh của Trường THCS Sông Trí và 7 lớp với 183 học sinh Trường Tiểu học Trinh Lợi phải nghỉ học.

Giáo viên dọn trường ngập nước lũ để đón học sinh trở lại lớp.

Ngay trong sáng 16/9, phường Sông Trí huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại trường theo phương châm: Nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Dự kiến, sáng 17/9, hơn 500 học sinh tại hai điểm trường này sẽ trở lại học tập bình thường.

Trước đó, chiều 15/9, mưa lớn khiến nhiều điểm trường và khu dân cư tại phường Sông Trí bị ngập sâu từ 1 - 1,2m.

Giáo viên, phụ huynh đến để dọn trường, lớp để đón học sinh đi học lại.

Trong thời điểm mưa lớn, lực lượng xung kích, công an, cán bộ địa phương cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương hỗ trợ đưa học sinh Trường THCS Sông Trí đến nơi an toàn, đồng thời giúp người dân di chuyển, kê cao tài sản.

Theo Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa rào rải rác; riêng khu vực ven biển phía Nam có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại Hoành Sơn đạt 97,2mm, Kỳ Trinh 61mm. Đêm và rạng sáng 16/9, lượng mưa trên địa bàn tỉnh không đáng kể. Đến sáng 16/9, các địa phương khác trên địa bàn Hà Tĩnh chưa ghi nhận thiệt hại do đợt mưa lớn.