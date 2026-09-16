1.000 học sinh trên thế giới tranh tài học thuật ở Đà Nẵng

TPO - 1.000 học sinh đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sôi nổi tranh tài ở Vòng toàn cầu Chương trình học thuật quốc tế World Scholar’s Cup 2026 (WSC 2026) diễn ra ở Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng được lựa chọn đăng cai sân chơi học thuật dành cho học sinh phổ thông này. Sự kiện diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 16/9



Các thí sinh đã cùng tranh tài ở 4 nội dung: Thử thách học giả, Đấu trường học giả, Tranh biện đồng đội và Viết cộng tác, đồng thời, có cơ hội giao lưu, khám phá văn hóa và kết nối với bạn bè quốc tế.

1.000 học sinh trên thế giới tranh tài học thuật ở Đà Nẵng.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, chương trình còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu và trải nghiệm như: hội chợ văn hóa, giao lưu học giả và tiệc tối, dạ hội học giả, hành trình truy tìm kho báu…

Với chủ đề “Are We There Yet?”, WSC 2026 khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về hành trình phía trước: chúng ta đang ở đâu, đã đi được bao xa và điều gì còn chờ đợi ở phía trước.

Từ những vấn đề của hiện tại đến những thay đổi đang định hình tương lai, học sinh được khuyến khích khám phá nhiều lĩnh vực, đưa ra góc nhìn riêng và đối thoại với những quan điểm khác biệt.

Các thí sinh được chia nhóm tham gia các phần thi đồng đội.

Năm 2026, Đà Nẵng là một trong 8 thành phố trên thế giới được lựa chọn tổ chức Vòng toàn cầu của WSC, cùng Kuala Lumpur (Malaysia), Praha (Cộng hòa Séc), Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Băng Cốc (Thái Lan), Dubai (UAE) và Christchurch (New Zealand).

Theo cô Nguyễn Thị Kiều Ngân – Giám đốc Khối TH&THCS FPT Đà Nẵng (đơn vị trực tiếp đăng cai các hoạt động tranh tài học thuật trong khuôn khổ Vòng toàn cầu WSC 2026), đây không chỉ là cơ hội đồng hành tổ chức một sân chơi học thuật quốc tế, mà còn tạo điều kiện để học sinh Việt Nam gặp gỡ, tranh luận, chia sẻ và học hỏi cùng bạn bè đến từ nhiều quốc gia ngay trong môi trường học tập của mình.

Các thí sinh tranh biện về các vấn đề liên quan đến chủ đề cuộc thi.

Khép lại Vòng toàn cầu WSC 2026 tại Đà Nẵng, Ban tổ chức đã trao 280 cúp, 2.500 Huy chương Vàng, 2.000 Huy chương Bạc cho các giải thưởng cá nhân, đồng đội và thành tích tổng hợp ở các nội dung: Thử thách học giả, Viết cộng tác, Tranh biện đồng đội và Đấu trường học giả.

Những đội tuyển xuất sắc tiếp tục hướng tới “Giải đấu dành cho các Nhà vô địch” tại Đại học Yale (Hoa Kỳ) vào tháng 11/2026, nơi quy tụ các học sinh nổi bật từ các Vòng toàn cầu trên toàn thế giới.