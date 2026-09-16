Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tuyệt đối không để 'lợi ích nhóm' chi phối chính sách

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, các bộ phải thấm nhuần tinh thần chỉ đạo, loại bỏ tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm; tuyệt đối không để những lợi ích này chi phối chính sách.

Chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Giải quyết đến cùng các điểm nghẽn

Tại phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Nhật Bắc)

Phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lập pháp rất lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng; giải quyết đúng, trúng, đến cùng các điểm nghẽn; khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, tạo không gian và dư địa cho phát triển.

“Tiến độ phải rất khẩn trương, thời gian gấp, nhưng phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng; chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất và khả thi phải đặt lên hàng đầu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

“Quan trọng nhất, các bộ phải thấm nhuần tinh thần chỉ đạo là loại bỏ tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm, tuyệt đối không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách”, Thủ tướng lưu ý.

Theo đó, các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, bịt được những kẽ hở, bảo đảm mục tiêu quản lý nhưng đồng thời kiến tạo không gian phát triển và tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn diện nội dung của dự thảo luật, nhất là các nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, cần rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật có liên quan; đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin, dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về thời hạn sử dụng nhà chung cư, các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng.

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện cơ chế, đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững; xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường…

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng tập trung tối đa mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các dự án luật đã được Chính phủ cho ý kiến, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng, tiến độ.