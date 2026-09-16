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Xe

Hai SUV hybrid chủ lực của Volvo có nâng cấp quan trọng

Lê Tuấn

TPO - Hãng xe Thụy Điển vừa giới thiệu phiên bản mới của hai dòng SUV chủ lực là Volvo XC60 và XC90 được trang bị hệ truyền động PHEV cải tiến.

Các mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) có tầm hoạt động thuần điện dài khá phổ biến tại thị trường châu Âu và Trung Quốc. Volvo là một trong những hãng xe tiên phong trong mảng này, và hãng chuẩn bị tung ra các mẫu XC60 và XC90 có tầm hoạt động mở rộng dành cho thị trường Mỹ.

Volvo XC60 T8 PHEV sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.5L kết hợp với bộ pin dung lượng lớn. Hệ thống này cho công suất 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 709 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 4,5 giây. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

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Đáng chú ý, bộ pin của xe được nâng dung lượng lên gấp đôi so với trước đây (38 kWh so với 15 kWh), cho phép XC60 T8 chạy thuần điện trong phạm vi khoảng 126 km/lần sạc. Con số này cao hơn đáng kể mức 57 km của bản tiền nhiệm.

Dù chưa thể sánh với mức gần 200 km của một số xe Trung Quốc nhưng Volvo cho biết con số 126 km là đủ để XC60 T8 có thể di chuyển thuần điện trong nhiều ngày liên tiếp.

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Mẫu XC90 T8 lớn hơn với cấu hình 7 chỗ, cũng sử dụng hệ truyền động giống XC60. Nhưng do xe nặng hơn nên khả năng tăng tốc và phạm vi chạy điện sẽ giảm đi, xuống còn khoảng 117 km/lần sạc.

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Volvo chưa cho biết công nghệ PHEV mới có được áp dụng cho các mẫu xe khác hay không, nhưng nhiều khả năng đây mới chỉ là bước khởi đầu trước khi hệ truyền động này được mở rộng trong danh mục sản phẩm. Hãng xe Thụy Điển cho rằng những mẫu PHEV tầm hoạt động dài sẽ đóng vai trò cầu nối giữa xe hybrid truyền thống và xe thuần điện.

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Bên cạnh bộ pin mới, XC60 còn được nâng cấp ngoại thất lần thứ hai trong vòng đời nhằm duy trì sức cạnh tranh. Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước, lưới tản nhiệt và nắp ca-pô mới.

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Hai bên thân xe được tạo hình với vòm bánh xe nổi khối hơn, trong khi phía sau xuất hiện cản mới. Mẫu SUV này cũng được trang bị thế hệ mới của cụm đèn LED hình búa đặc trưng.

Khoang nội thất về cơ bản vẫn giữ nguyên thiết kế, song được bổ sung một số thay đổi nhỏ. Đáng chú ý là tùy chọn ghế bọc da màu nâu Cardamom cùng các chi tiết ốp gỗ Brown Ash, tương tự trang trí từng xuất hiện trên XC40.

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Hệ thống giải trí mới của Volvo được tích hợp Google Gemini theo tiêu chuẩn, hiển thị thông qua màn hình cảm ứng trung tâm 11,2 inch.

Các nâng cấp về an toàn cũng được Volvo chú trọng trên XC60. Hệ thống camera quan sát 360 độ được thiết kế lại, kết hợp các cảm biến mới bố trí quanh xe nhằm hỗ trợ người lái xử lý trong khu vực chật hẹp.

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Những tính năng này được kết hợp với loạt công nghệ hỗ trợ lái tiêu chuẩn của Volvo, có khả năng cảnh báo, phanh tự động để ngăn ngừa va chạm hoặc hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật.

Volvo XC60 T8 nâng cấp dự kiến được bán ra vào cuối năm 2027, dưới phiên bản đời xe 2028. XC90 sẽ nối tiếp ngay sau đó. Volvo chưa công bố giá bán chính thức, nhưng XC60 được dự đoán có giá khởi điểm 65.000 USD (khoảng 1,68 tỷ đồng), trong khi XC90 có thể từ khoảng 80.000 USD (hơn 2 tỷ đồng).

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Theo Motor1, với khả năng chạy điện khoảng 117-126 km/lần sạc, hai mẫu SUV của Volvo có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các mẫu xe điện hạng sang đến từ BMW hay Mercedes.

Lê Tuấn
#Volvo #XC60 #XC90 #PHEV #SUV #xe hybrid #xe sang

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