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Xe

SUV cỡ nhỏ bán chạy của Volvo được tân trang

Lê Tuấn

TPO - Tiếp nối XC60 và XC90, Volvo sẽ có những nâng cấp cho mẫu SUV nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm là XC40.

Sau gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Volvo XC40 sẽ có một đợt nâng cấp đem đến những cải tiến về ngoại thất, nội thất và công nghệ.

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Đầu tiên là về ngoại hình, thiết kế tổng thể của XC40 nhìn chung vẫn giữ nguyên. Hãng chỉ tập trung làm mới một số chi tiết nhằm mang lại diện mạo hiện đại hơn cho mẫu SUV cỡ nhỏ này.

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XC40 mới được trang bị đèn pha LED ma trận cải tiến, với họa tiết hình búa đặc trưng của Volvo. Lưới tản nhiệt thiết kế gọn gàng hơn và nắp ca-pô tạo hình rõ nét hơn.

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Xe tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm 18 inch, có tùy chọn nâng lên mâm 19 inch hoặc thiết kế mới 20 inch. Phía sau, cụm đèn hậu được tinh chỉnh, kết hợp với cản sau và cửa hậu mới.

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Trong cabin, Volvo cũng chủ yếu tập trung vào những nâng cấp nhỏ. Đáng chú ý nhất là màn hình cảm ứng trung tâm 11,2 inch mới, từng xuất hiện trên một số mẫu Volvo được nâng cấp gần đây.

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Hệ thống sử dụng hệ điều hành mới nhất của Volvo, tích hợp trí tuệ nhân tạo Gemini của Google. Màn hình cũng được đặt nghiêng nhẹ về phía người lái, giúp việc thao tác dễ dàng hơn.

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Volvo đồng thời giảm đáng kể việc sử dụng các chi tiết nhựa đen bóng. Vật liệu này vẫn xuất hiện trên cụm điều khiển trung tâm, nhưng không còn được sử dụng ở cửa gió điều hòa và một số chi tiết trên bảng táp-lô. Thay vào đó, Volvo sử dụng vật liệu có bề mặt mềm hơn.

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Ngoài ra, XC40 nâng cấp còn có tùy chọn ghế bọc da cùng các chi tiết ốp gỗ trên bảng táp-lô. Cần số pha lê cũng được Volvo mở rộng sang nhiều phiên bản.

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Về an toàn, XC40 bản mới được bổ sung và nâng cấp nhiều tính năng an toàn chủ động cũng như hỗ trợ người lái. Những điểm mới gồm có tính năng cảnh báo mở cửa, camera 360 độ tạo hình 3D, cảm biến siêu âm tốt hơn, radar tốt hơn và camera độ phân giải cao hơn, cùng hệ thống ADAS mới nhất của Volvo.

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Về vận hành, XC40 ở Anh có hai tùy chọn động cơ xăng hybrid nhẹ: B3 với công suất 161 mã lực và B4 với công suất 194 mã lực. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

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Mặc dù XC40 trước đây đã từng có phiên bản hybrid cắm điện, nhưng hiện tại hãng không có kế hoạch giới thiệu lại hệ truyền động PHEV, theo Autocar.

Volvo XC40 bản nâng cấp dự kiến mở đặt hàng vào cuối năm nay. Hãng chưa công bố giá bán, nhưng nhiều khả năng mức khởi điểm sẽ nằm trong khoảng 33.000 bảng Anh (1,1 tỷ đồng).

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Theo Autocar, từ trước khi được nâng cấp, XC40 đã luôn đóng vai trò quan trọng trong dải sản phẩm của Volvo. Trong năm 2025, đây là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy thứ hai của hãng, chỉ sau XC60.

Lê Tuấn
#Volvo XC40 #SUV cỡ nhỏ #volvo #xc40 #công nghệ #xe sang

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