Gazelle NN phiên bản 6 số - Lời giải cho bài toán logistics đô thị thời bão giá

GAZ Thành Đạt vừa chính thức giới thiệu Gazelle NN phiên bản nâng cấp, ghi dấu ấn với hệ truyền động G51C và hộp số 6 cấp hoàn toàn mới. Đây là bước cải tiến tập trung vào hiệu quả khai thác thực tế, giúp nâng cao độ êm ái khi vận hành và tối ưu hóa dòng tiền cho doanh nghiệp với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Những năm gần đây trong lĩnh vực vận tải đô thị, Gazelle NEXT và Gazelle NN là cái tên được nhiều đơn vị vận tải chuyên nghiệp như J&T Express, 247Express và Giao Hàng Nặng tin dùng. Việc ra mắt mẫu tải van Gazelle NN mới cho thấy nỗ lực của GAZ trong việc lắng nghe thị trường và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho khách hàng tại Việt Nam.

Bản nâng cấp Gazelle NN là minh chứng cho nỗ lực lắng nghe thị trường của GAZ Thành Đạt nhằm mang lại giải pháp vận tải tối ưu tới khách hàng Việt.

Linh hoạt và mượt mà hơn với động cơ G51C và hộp số 6 cấp

Điểm sáng trên phiên bản nâng cấp nằm ở khối động cơ G51C mới, được tinh chỉnh để vừa giảm tiêu thụ nhiên liệu, vừa tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sức kéo đặc trưng của dòng Gazelle NN với công suất 150 PS và mô-men xoắn 420 Nm. Nhờ trọng lượng nhẹ hơn 57 kg so với thế hệ tiền nhiệm, động cơ G51C giúp giảm tự trọng xe, từ đó góp phần tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Ngoài ra, động cơ mới đạt chuẩn Euro 5 mà không cần dùng dung dịch AdBlue. Ưu điểm kỹ thuật này giúp tối ưu hóa vận hành và hạn chế tối đa các lỗi phức tạp liên quan đến cảm biến khí thải.

Động cơ G51C thế hệ mới kế thừa sức kéo đặc trưng của Gazelle, đồng thời tối ưu hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Thêm vào đó, hộp số 6 cấp mới giúp tăng lực kéo và mang lại khả năng vận hành mượt mà hơn ở tốc độ cao nhờ duy trì vòng tua động cơ thấp. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đến 15% nhiên liệu mà còn tăng vận tốc tối đa thêm 5 km/h. Anh Minh, một tài xế lâu năm, chia sẻ: “Xe tải van của GAZ vốn chở hàng khoẻ, sức kéo tốt, nếu có bản 6 số chắc chắn sẽ phục vụ anh em vận tải tốt hơn nữa. Chúng tôi cũng mong đợi những thay đổi này ở động cơ và hộp số lâu nay, vui là hãng đã lắng nghe để cải tiến.”

Nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ hàng hóa nhờ khoang hàng chuyên dụng

Sức mạnh cạnh tranh của Gazelle NN vẫn nằm ở khoang hàng lớn với thể tích đạt gần 13,5m3. Đây chính là giải pháp vận tải tối ưu trong đô thị, không chỉ duy trì sức chứa tương đương các mẫu xe tải thùng cỡ nhỏ, tải van Gazelle NN còn sở hữu thiết kế thân vỏ kín, bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết tốt hơn. Ô thông hàng trên vách ngăn khoang lái cho phép vận chuyển các kiện hàng có chiều dài lên đến 5 m (như thanh nhôm, băng rôn quảng cáo...).

Việc lên xuống hàng cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ hệ thống cửa hông cao và cửa hậu mở 270 độ, hỗ trợ tiếp cận sát các điểm giao nhận chật hẹp. Xe được trang bị sẵn ốp bảo vệ vách và 10 móc neo sàn, đảm bảo an toàn cho các mặt hàng giá trị cao như nội thất, điện máy hay mô tô và giữ nguyên kết cấu sàn nguyên bản, tránh các rủi ro từ việc độ chế không đúng kỹ thuật.

Bên cạnh sức tải, Gazelle NN tối ưu trải nghiệm lái với gương chiếu hậu tích hợp chức năng sưởi điện giúp cải thiện tầm quan sát trong điều kiện mưa hoặc sương mù, kết hợp gương cầu phụ giúp hạn chế điểm mù. Cabin cũng được bố trí nhiều hộc chứa đồ thông minh. Hệ thống Cruise Control tiêu chuẩn giúp duy trì tốc độ ổn định và giảm mệt mỏi trên những hành trình dài.

Với khoang hàng lớn cùng nhiều tiện ích được trang bị tiêu chuẩn, Gazelle NN là lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp vận tải đang tìm kiếm một giải pháp ổn định và bền vững trong dài hạn.

Tải van Gazelle NN hiện có 3 phiên bản với tải trọng từ 590 đến 945kg, thuận tiện di chuyển trong hầu hết các tuyến phố nội đô và đa dạng mục đích chuyên chở.

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và chính sách hậu mãi vượt trội

Bên cạnh những cải tiến đáng chú ý về động cơ và hộp số, yếu tố giúp Gazelle NN chiếm trọn niềm tin của các chủ xe và doanh nghiệp logistics chính là hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi toàn diện. GAZ Thành Đạt áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên đến 3 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) – một trong những mức bảo hành cam kết dài hạn top đầu phân khúc xe tải van hiện nay.

Đi cùng với đó là giải pháp tài chính linh hoạt thông qua các đối tác ngân hàng liên kết, hỗ trợ vay mua xe lên tới 70-80% giá trị hợp đồng cùng lãi suất ưu đãi. Nhờ vậy, các chủ xe cá nhân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nhanh chóng sở hữu dòng xe tải van chuẩn Âu với mức chi phí đầu tư ban đầu tối thiểu, chủ động quản trị dòng tiền hiệu quả.

Thu hồi vốn nhanh và chi phí vận hành hợp lý

Với giá chỉ từ 770.800.000 VNĐ, tải van Gazelle NN phiên bản mới giúp rút ngắn thời gian thu hồi vốn so với các dòng xe cùng phân khúc. Đặc biệt, thông qua chính sách bảo dưỡng định kỳ với mức chi phí cố định chưa đến 200 đồng/km, GAZ Thành Đạt giúp doanh nghiệp chủ động về mặt ngân sách, loại bỏ rủi ro chi phí ẩn và tối ưu hóa biên lợi nhuận trên mỗi chuyến hàng. Để lại thông tin tại website hoặc liên hệ hotline 0327.88.66.44 để được tư vấn về các gói ưu đãi cho doanh nghiệp.