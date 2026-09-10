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Xe

Ford Ranger phiên bản 6 bánh phục vụ quân đội

Lê Tuấn

TPO - Ford đang hợp tác với General Dynamics Land Systems UK và Ricardo để phát triển các mẫu bán tải quân sự cung cấp cho quân đội Anh.

Mới đây, Ford cùng đối tác là General Dynamics Land Systems UK đã chia sẻ hình ảnh về hai chiếc Ranger cải tiến nhằm mục đích phục vụ trong quân đội.

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Đây là một trong những sản phẩm được đề xuất cho dự án thay mới xe quân sự của Bộ Quốc phòng Anh, cùng với Land Rover Defender Wolf Series II và các đề xuất khác từ General Motors và Ineos.

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Mẫu đầu tiên dường như được phát triển dựa trên phiên bản Wildtrak, trang bị cản trước tích hợp khung bảo vệ, thanh thể thao phía sau thùng xe và lớp decal mang phong cách quân sự.

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Đáng chú ý hơn là phiên bản thứ hai với cấu hình 6 bánh. Phần thân xe nguyên mẫu mang nhiều nét của phiên bản XLT tiêu chuẩn, trong khi khung gầm được lấy từ Ranger Super Duty do Ford Australia phát triển.

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Xe sử dụng động cơ diesel V6 tăng áp dung tích 3.0L, công suất 206 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm, kết hợp hệ thống hybrid. Trước đó, đối tác của Ford là Ricardo từng công bố thông tin về một mô-tơ điện đặt phía sau, cung cấp công suất 282 mã lực, hỗ trợ cấu hình dẫn động 6x6 và 6x4.

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Ford Ranger phiên bản xe quân sự được trang bị giáp thép bảo vệ gầm, hộp số phụ chuyên dụng hạng nặng, khóa vi sai cầu trước và cầu sau cùng hệ thống treo chịu tải cao. Nhờ đó, xe có khoảng sáng gầm gần 300 mm và khả năng lội nước sâu 850 mm.

Khả năng kéo của xe đạt 4.500 kg, tải trọng hàng hóa tối đa 1.982 kg, trong khi tổng khối lượng đoàn xe cho phép đạt 8.000 kg. Khoang cabin được tích hợp phần mềm phục vụ nhiệm vụ chiến thuật của bên thứ ba, hiển thị thông qua màn hình giải trí trung tâm 12 inch tiêu chuẩn.

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Bên cạnh những nguyên mẫu Ranger, Ford cũng giới thiệu nhiều biến thể quân sự dựa trên dòng Super Duty, bao gồm các phiên bản tăng cường bảo vệ, tích hợp hệ thống nhiệm vụ, chở quân, đa dụng, chiến thuật hạng nhẹ, hỗ trợ thiết bị và xe cứu thương chiến trường.

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Hiện tại, Bộ Quốc phòng Anh đang có kế hoạch mua mới khoảng 2.500 xe đa dụng hạng nhẹ vào năm 2030. Động thái này nhằm thay thế dàn xe Land Rover Defender và Steyr-Puch Pinzgauer đã cũ, nằm trong kế hoạch trị giá khoảng 4,8 tỷ bảng Anh.

Theo Defense Blog, mẫu Ford Ranger cải tiến sẽ là một ứng viên sáng giá cho dự án. Các mẫu xe được đề xuất sẽ trải qua quá trình thử nghiệm và đánh giá, dự kiến diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027.

Lê Tuấn
#Ford Ranger #xe quân sự #xe quân đội #xe 6 bánh #xe bán tải

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