Sau giờ làm, những trang bị nào trên VinFast Kinet trở nên hữu ích?

Sau một ngày làm việc kéo dài, người dùng cần chiếc xe dễ tìm trong bãi đỗ, đủ pin cho chặng tiếp theo và mang lại cảm giác chủ động khi di chuyển vào ban đêm. VinFast Kinet đáp ứng những nhu cầu ấy bằng khả năng kết nối ứng dụng, hệ thống đèn LED, động cơ 5.200 W cùng loạt tiện ích phù hợp với hành trình đô thị.

Chưa xuống bãi đã có thể kiểm tra xe

Làm quản lý tại một cửa hàng thời trang ở TP.HCM, chị Nguyễn Thùy Linh (27 tuổi) thường kết thúc công việc sau 20h. Những ngày cửa hàng kiểm kê hoặc có chương trình bán hàng, giờ về của chị có thể muộn hơn.

Sau nhiều giờ làm việc, điều chị cần là có thể nhanh chóng tìm thấy xe, kiểm tra lượng pin còn lại và bắt đầu hành trình mà không phải thực hiện quá nhiều thao tác.

“Tan làm muộn, tôi chỉ muốn xuống bãi, lấy xe rồi về. Nếu phải đi qua nhiều dãy để tìm xe hoặc đến lúc khởi hành mới phát hiện pin còn ít thì sẽ khá mệt”, chị Linh chia sẻ.

Bởi thế, với chị, VinFast Kinet là người đồng hành hoàn hảo. Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, chị có thể kiểm tra vị trí và tình trạng của Kinet ngay trên điện thoại. Tính năng xác định vị trí hỗ trợ chủ xe thu hẹp khu vực tìm kiếm trong những bãi đỗ rộng hoặc đông phương tiện.

Thông tin về tình trạng pin cũng giúp chị Linh biết trước xe có đáp ứng lịch trình tiếp theo hay cần bổ sung năng lượng.

Kinet còn được trang bị Smart Key, giúp rút gọn thao tác mở và khóa xe. Màn hình TFT hiển thị tốc độ, mức năng lượng cùng các thông tin vận hành trong tầm quan sát, hỗ trợ người lái theo dõi trạng thái xe.

“Tôi thường kiểm tra pin trên điện thoại trước khi xuống lấy xe. Khi tới bãi, Smart Key và tính năng tìm xe giúp thao tác nhanh hơn, nhất là vào cuối ngày khi mình đã khá mệt”, chị Linh cho biết.

Tại lối ra hầm, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp hạn chế tình trạng xe trôi lùi khi người lái chuyển từ phanh sang tay ga. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi phía trước ùn phương tiện hoặc người dùng phải dừng giữa đoạn dốc.

Chủ động trên những tuyến đường ban đêm

Sau giờ cao điểm, mật độ phương tiện trên một số tuyến đường có thể giảm nhưng người lái vẫn thường xuyên phải qua giao lộ, cầu vượt và những đoạn có tốc độ lưu thông thay đổi. Khả năng phản hồi nhanh giúp chiếc xe bắt nhịp tốt hơn với từng tình huống.

Kinet sử dụng động cơ in-hub có công suất cực đại 5.200 W, cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa tới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Theo chị Linh, sức mạnh này mang lại cảm giác chủ động trong nhiều tình huống.

“Tôi đánh giá cao việc tay ga phản hồi mượt, xe tăng tốc dứt khoát khi cần nhưng vẫn dễ kiểm soát”, chị nhận xét.

Hai pin LFP, mỗi pin có dung lượng 1,5 kWh, mang lại tổng dung lượng 3 kWh và phạm vi di chuyển tới 145 km. Với người có lịch trình thay đổi như chị Linh, phạm vi này tạo sự yên tâm cho những hôm phải ghé thêm nhiều địa điểm trước khi về nhà.

Hệ thống chiếu sáng cũng phát huy vai trò rõ rệt trên những hành trình sau 20h. Kinet sử dụng đèn pha LED Projector, kết hợp đèn xi-nhan và đèn hậu LED, hỗ trợ khả năng quan sát của người lái cũng như giúp các phương tiện khác dễ nhận biết xe hơn trong điều kiện ánh sáng thấp.

Giữ kết nối trong chặng về

Với người thường xuyên tan làm muộn, điện thoại là công cụ cần thiết để xem bản đồ, liên lạc với gia đình hoặc xử lý nốt công việc. Tuy nhiên, sau một ngày được sử dụng liên tục, thiết bị có thể sắp cạn pin đúng lúc người dùng bắt đầu hành trình về nhà.

Kinet được trang bị hai cổng USB, cho phép người dùng kết nối nhiều loại dây sạc phổ biến. Việc tranh thủ bổ sung năng lượng ngay trên xe giúp chị Linh duy trì liên lạc mà không cần mang theo đầu chuyển riêng.

Màn hình TFT còn hỗ trợ kết nối Bluetooth và hiển thị thông báo cuộc gọi. Người lái có thể nhận biết cuộc gọi đến mà không phải liên tục lấy điện thoại ra khỏi túi trong quá trình di chuyển.

Với những người trẻ thường xuyên tan làm muộn như chị Linh, sự thuận tiện nằm ở việc chiếc xe luôn sẵn sàng và dễ kiểm soát sau một ngày dài. “Khả năng vận hành, kiểm tra từ xa, tìm xe nhanh, duy trì kết nối của Kinet giúp đường về nhà của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn”, chị Linh chia sẻ.