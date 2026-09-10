Hyundai tham vọng mở rộng nhánh SUV off-road

TPO - Hyundai đang có kế hoạch mở rộng XRT từ một gói nâng cấp thành thương hiệu con với các mẫu SUV có ngoại hình hầm hố. Trong khi đó, các mẫu XRT Pro cao cấp hơn được bổ sung trang bị và tính năng chuyên dụng cho địa hình.

Xu hướng SUV sở hữu thiết kế cơ bắp, lốp đa địa hình, cản trước/sau hầm hố đang ngày càng trở nên thịnh hành. Hyundai đã và đang nắm bắt xu thế này bằng cách mở rộng danh mục XRT và XRT Pro trên nhiều dòng xe hơn.

Trao đổi với tạp chí Drive, ông Jonathan Lam, Tổng giám đốc phụ trách hoạch định sản phẩm của Hyundai tại Australia, cho biết hãng đang xem xét mở rộng dòng sản phẩm XRT và XRT Pro vượt ra ngoài những gì hiện có.

“Chúng tôi đang cân nhắc các phiên bản XRT Pro hoặc XRT được sản xuất tại nhà máy cho gần như bất kỳ mẫu xe nào trong danh mục. Dù chưa thể xác nhận những mẫu xe nào sẽ được sản xuất tại nhà máy và cung cấp trên toàn cầu, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này rất kỹ”, ông Jonathan Lam nói.

Tucson là mẫu SUV Hyundai mới nhất được cung cấp phiên bản XRT.

Australia được kỳ vọng đóng vai trò đáng kể trong quá trình mở rộng XRT. Hiện Hyundai đã triển khai các phiên bản XRT trên Santa Fe, Palisade, Santa Cruz và xe điện Ioniq 5. Tucson thế hệ mới cũng được bổ sung phiên bản XRT, và Ioniq 9 nhiều khả năng sẽ tiếp nối.

Hyundai không nhất thiết phải phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới cho từng phiên bản XRT. Các chi tiết ngoại thất đặc trưng có thể được chia sẻ giữa nhiều dòng xe, trong khi những nâng cấp chuyên sâu của XRT Pro sẽ được điều chỉnh tùy theo từng mẫu.

Theo đó, bản XRT tiêu chuẩn sẽ tập trung nhiều hơn vào diện mạo, trong khi XRT Pro hướng tới những khách hàng thực sự cần khả năng off-road cao hơn. Cách tiếp cận này giúp hãng mở rộng danh mục sản phẩm nhanh hơn mà không phải chịu chi phí phát triển quá lớn.

Bộ đôi SUV concept Crater và Boulder của Hyundai.

Tham vọng của Hyundai ở mảng xe địa hình còn thể hiện qua hai mẫu concept Crater và Boulder. Trong đó, Crater được xem là gợi ý về một dòng SUV chuyên địa hình có thể cạnh tranh với Jeep Wrangler. Với Boulder, bản concept này cho thấy tầm nhìn của hãng xe Hàn Quốc về một SUV cỡ lớn sử dụng kết cấu khung gầm rời.

Nếu được hiện thực hóa, những mẫu xe này có thể trở thành dòng SUV địa hình chuyên dụng, nằm riêng bên cạnh các mẫu SUV unibody hiện có của Hyundai.