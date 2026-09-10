Độ chế, bốc đầu xe quay clip để mong thành 'idol mạng'

Ngày 10/9, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, mời làm việc với một nam thanh niên thường xuyên đăng tải các video điều khiển xe máy với nhiều hành vi nguy hiểm lên mạng xã hội.
Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an xã Phú Giáo phát hiện tài khoản Facebook M.KH thường xuyên đăng tải các video điều khiển xe máy với nhiều hành vi nguy hiểm.
Lực lượng công an sau đó xác minh, mời N.M.KH. (SN 2006, ngụ ấp 6, xã Phú Giáo) đến làm việc.
Tại cơ quan công an, N.M.KH. thừa nhận các hành vi vi phạm. Theo cơ quan chức năng, phương tiện mà KH. sử dụng đã được tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng.
Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, KH. thực hiện nhiều động tác nguy hiểm như chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, nằm trên yên khi điều khiển xe rồi quay clip đăng lên Facebook.
Làm việc với công an, KH. cho biết thực hiện những hành vi trên nhằm thể hiện bản thân, đồng thời muốn trở thành “idol của giới trẻ” trên mạng xã hội.
Công an xã Phú Giáo đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an cảnh báo việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, điều khiển xe với các hành vi nguy hiểm như bốc đầu, lạng lách, buông tay hoặc nằm trên xe không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và những người tham gia giao thông.
Đặc biệt, nếu các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn nghiêm trọng hoặc gây mất an ninh, trật tự, người thực hiện có thể phải chịu những chế tài nghiêm khắc theo quy định pháp luật.