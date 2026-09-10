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Xe

Chiếc Rolls-Royce chính hãng đắt nhất Việt Nam nay giá vượt 60 tỷ đồng

Khi cả thị trường giảm sâu, Rolls-Royce, hãng xe sang đắt đỏ nhất thị trường lại bất ngờ điều chỉnh, tăng giá của toàn dải sản phẩm.

Khi cả thị trường giảm sâu, Rolls-Royce, hãng xe sang đắt đỏ nhất thị trường lại bất ngờ điều chỉnh, tăng giá của toàn dải sản phẩm.

Ai cũng biết những Rolls-Royce luôn là hãng xe của sự xa hoa và đắt đỏ. Tại Việt Nam, giá thấp nhất của những mẫu xe siêu sang này khi được bán chính hãng đã khoảng 17,7 tỷ đồng (Rolls-Royce Spectre).

Vào tháng 9, nhà phân phối của hãng tại thị trường Việt, S&S, đã vừa thông báo điều chỉnh, đưa giá bán của dải sản phẩm thương hiệu này lên một tầm cao mới.

Cụ thể, mẫu xe có giá thấp nhất của Rolls-Royce tại Việt Nam là Spectre vừa được tăng lên mức 18,88 tỷ đồng, trong khi chiếc đắt nhất - Phantom Extended - nay có giá niêm yết 62,06 tỷ đồng. So với giá bán trước đó, Phantom Extended tăng hơn 7 tỷ đồng.

Rolls-Royce Spectre ghi nhận mức tăng ít nhất một phần nhờ vào ưu đãi thuế áp dụng với các mẫu xe sở hữu động cơ thuần điện. Vào tháng 6, "góa phụ bay" điện này cũng vừa được giới thiệu bản nâng cấp Series II tại Việt Nam sau gần 4 năm ra mắt.

Chiếc Spectre Series II nay có giá niêm yết 18,88 tỷ đồng. Ảnh: Rolls-Royce.
Chiếc Spectre Series II nay có giá niêm yết 18,88 tỷ đồng. Ảnh: Rolls-Royce.

Xe được trang bị 2 động cơ điện SSM, công suất đã nâng lên mức 442 kW (601 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 1.015 Nm. Khả năng tăng tốc của chiếc xe siêu sang này từ 0-100 km/h chỉ 4,5 giây. Thậm chí ở biến thể Black Badge, thời gian tăng tốc được giảm xuống mức 4,3 giây.

Spectre Series II sử dụng bộ pin Lithium-ion có dung lượng 112,4 kWh, cho phép khả năng di chuyển tối đa từ 582 đến 628 km. Với khả năng sạc nhanh 195 kW (DC), người lái chỉ tốn khoảng 28 phút để có thể sạc đầy từ 10% lên 80%.

Đương nhiên, bảng tổng hợp giá bán mới chưa bao gồm các tùy chọn nâng cấp hay gói cá nhân hóa.

tech.zingnews.vn
#Rolls-Royce #xe

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