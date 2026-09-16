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Xe

Cục CSGT nói rõ về 'xe nội bộ'

Xe nội bộ phải có dán cụm từ nhận diện, không kinh doanh vận tải bên ngoài, buộc phải tuân thủ quy định về trang bị thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Xe nội bộ phải có dán cụm từ nhận diện, không kinh doanh vận tải bên ngoài, buộc phải tuân thủ quy định về trang bị thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có bài đăng liên quan đến những quy định liên quan "xe nội bộ".

Cụ thể, Cục CSGT cho biết theo quy định, xe vận tải nội bộ là ôtô thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp (theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị vận tải nội bộ với tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật) của cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, được dùng để chở người hoặc vận chuyển hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động nội bộ của chính đơn vị đó.

Loại xe này không nhằm mục đích kinh doanh vận tải bên ngoài, đồng thời cần tuân thủ quy định về trang bị thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh. Phương tiện đồng thời phải niêm yết cụm từ "Xe Nội Bộ" bằng vật liệu phản quang ở kính trước và sau của xe theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, các xe vận tải nội bộ không phải đổi biển số kinh doanh vận tải - tức biển số kiểu nền vàng chữ đen.

Cụm từ &quot;Xe Nội Bộ&quot; không được phép dán tùy tiện. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.
Cụm từ "Xe Nội Bộ" không được phép dán tùy tiện. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.

Việc dán cụm từ "Xe Nội Bộ" chỉ dành cho phương tiện phục vụ hoạt động vận tải nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp, không áp dụng với xe cá nhân hoặc phương tiện không tham gia vận tải nội bộ.

Theo quy định tại Nghị định 158/2024 (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 218/2026), cụm từ "Xe Nội Bộ" cần được dán cố định bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước, kích thước tối thiểu 10 x 35 cm theo mẫu số 12.

Luật số 118/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự cũng đã bổ sung quy định xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Việc điều khiển xe vận tải nội bộ không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không có tác dụng trong quá trình xe tham gia giao thông theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đây là quy định tại Nghị định 238/2026.

tech.zingnews.vn
#xe nội bộ

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