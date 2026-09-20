Nghĩa cử đặc biệt của người lính Việt Nam trước ngày rời Nam Sudan

TPO - Chỉ vài ngày trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến mái ấm St. Clare ở Juba, trao quà, chơi cùng và bế những đứa trẻ Nam Sudan. Một chuyến thăm ngắn, nhưng là lời chia tay đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh sau hơn một năm làm nhiệm vụ.

Những vòng tay trước ngày trở về

Ngày 19/9, giữa những ngày cuối cùng chuẩn bị rời Nam Sudan, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam (BVDC 2.7) đến mái ấm St. Clare ở Thủ đô Juba. Chuyến đi diễn ra khi hành lý, thủ tục và kế hoạch trở về Việt Nam đang được gấp rút hoàn tất. Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã dành thời gian đến bên những đứa trẻ đang được chăm sóc tại đây.

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 mang những món quà chứa đựng tình cảm đầy yêu thương tới các em nhỏ ở mái ấm St. Clare (Juba, Nam Sudan).

Khi những thùng hàng được mở ra, bên trong là quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, bóng cùng nhiều vật dụng thiết thực. Một số em háo hức mặc ngay những bộ quần áo có dòng chữ “I love Vietnam”, rồi cùng nhau mở những cuốn truyện tranh mới. Những em nhỏ hơn thì vui với đồ chơi, bánh kẹo, bóng bay. Với những em còn quá nhỏ, các thành viên của Bệnh viện ẵm bế, chăm sóc và vỗ về.

Từ hoạt động trao quà, cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành những phút giao lưu gần gũi. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện cùng chơi, đọc sách, trò chuyện với các em. Sự khác biệt về ngôn ngữ dường như lùi lại phía sau những nụ cười, cái nắm tay và sự ân cần.

Ở một góc mái ấm, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa (điều dưỡng viên của BVDC 2.7) bế một em bé Nam Sudan mới 6 tháng tuổi. Các cô ở mái ấm St. Clare kể rằng em từng bị bỏ lại trong một chiếc hộp; khi được phát hiện, tình trạng của em rất nguy kịch.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa bế em bé Nam Sudan mới 6 tháng tuổi từng bị bỏ rơi, hiện được nuôi dưỡng ở mái ấm St. Clare.

Với Thiếu tá Mai Hoa, khoảng thời gian ở bên em bé rất ngắn, nhưng vòng tay nhỏ bé ấy trở thành một ký ức đặc biệt về những ngày cuối cùng tại Nam Sudan. Chị chia sẻ: “Tôi đã bế em, ru em ngủ và chỉ mong em lớn lên khỏe mạnh, được đi học, sau này có thể tự chăm lo cho bản thân”.

Những điều rất nhỏ ấy khiến chuyến thăm trở thành một lời chào có hình hài cụ thể. Không khí trong mái ấm vì thế liên tục chuyển động giữa những tiếng cười, những cái ôm và những khoảnh khắc bình dị của một cuộc gặp trước ngày chia tay Nam Sudan của những người lính quân y Việt Nam.

Lời chào thân thương ở Juba

Theo BVDC 2.7, mái ấm St. Clare được thành lập từ tháng 12/2012 với mục đích cưu mang trẻ em mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan, hỗ trợ các em trong học tập, tạo cho các em một nơi có thể gọi là nhà và cung cấp hỗ trợ tâm lý - xã hội khi cần thiết.

Hiện St. Clare chăm sóc khoảng 250 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp khuyết tật. Mái ấm có 17 nhân viên và người chăm sóc trực tiếp.

Nữ quân nhân BVDC 2.7 Việt Nam trao gửi món quà ý nghĩa tới bà Betty - người sáng lập St. Clare.

Duy trì một mái nhà nhân đạo như St. Clare trong bối cảnh Nam Sudan còn chịu tác động của xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế - xã hội không phải việc đơn giản. Từ thực phẩm, quần áo, chăm sóc sức khỏe đến học tập và hỗ trợ tâm lý, mỗi nhu cầu đều đòi hỏi nguồn lực thường xuyên. Có những em lớn lên tại chính mái ấm, đến tuổi trưởng thành nhưng chưa có nơi khác để trở về hoặc chưa đủ điều kiện tự lập nên vẫn tiếp tục được cơ sở bao bọc.

Bà Betty - người sáng lập St. Clare, xúc động nói với những người lính Việt Nam: “Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà các bạn đã mang đến cho chúng tôi… Hãy quay lại lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn!”

Lời cảm ơn ấy đến đúng lúc BVDC 2.7 bước vào những ngày cuối của nhiệm kỳ ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Chỉ một ngày trước chuyến thăm St. Clare, sáng 18/9, dưới lá Quốc kỳ Việt Nam tại Bentiu - nơi đơn vị đóng quân, Bệnh viện đã tổ chức nghi thức chào cờ trước khi rời địa bàn sau hơn một năm thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình bằng tinh thần trách nhiệm và những cống hiến thầm lặng trong suốt nhiệm kỳ.

BVDC 2.7 tổ chức chào cờ trước khi rời địa bàn sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS.

Trước khi đơn vị rời Bentiu, Trung tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC 2.7, hạ đạt mệnh lệnh hành quân trở về quê hương, chính thức đưa toàn đơn vị bước vào chặng cuối. Sau khi tới Juba, cán bộ, nhân viên vừa ổn định tổ chức, vừa sắp xếp, kiểm tra hành lý, hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị kế hoạch trở về Việt Nam. Dự kiến, đoàn sẽ được máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đón về nước ngày 24/9.

Trong quãng thời gian ngắn và bận rộn ấy, chuyến thăm St. Clare giống như một khoảng lặng. Rời Bentiu không có nghĩa nhiệm vụ đã kết thúc; toàn bộ lực lượng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi trở về Tổ quốc an toàn theo kế hoạch.

Nhưng trước ngày lên đường, họ đã kịp trao đi những món quà, những nụ cười và những vòng tay. Ở Juba, lời nhắn nhủ “hãy quay lại lần nữa nhé” của người sáng lập mái ấm St. Clare cũng trở thành một lời chào thân thương dành cho những người lính Việt Nam.