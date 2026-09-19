Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

TPO - Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Sáng 19/9, tại tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng; đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ, toàn diện các mặt công tác.

Tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, đại tá Trần Thế Phan bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được tin tưởng giao nhiệm vụ. Ông cho biết sẽ nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao vai trò của LLVT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, tham gia Chiến dịch Quang Trung; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ; xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới…

Ông Rah Lan Chung cũng đánh giá cao những đóng góp của đại tá Nguyễn Thế Vinh trong thời gian công tác tại Gia Lai. Đồng thời, đề nghị đại tá Trần Thế Phan trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc địa bàn, cơ sở, tình hình địa phương và đơn vị; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thiếu tướng Lương Đình Chung tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Vinh và đại tá Trần Thế Phan (bên phải) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Trương Định.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Vinh và đại tá Trần Thế Phan nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Trương Định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung chúc mừng đại tá Nguyễn Thế Vinh và đại tá Trần Thế Phan được tin tưởng giao trọng trách mới. Ông yêu cầu đại tá Trần Thế Phan nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ, nhất là đặc điểm địa bàn Gia Lai rộng, có nhiều đơn vị hành chính cấp xã; dành thời gian đi cơ sở, chú trọng những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ huy.