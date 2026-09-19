Mỹ điều loạt UAV MQ-9 Reaper đến Nam Mỹ, chuẩn bị chiến dịch chống ma túy

TPO - Quân đội Mỹ dự kiến điều chuyển một số lượng lớn máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper từ khu vực châu Phi sang Bộ Tư lệnh miền Nam, phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Nam Mỹ và vùng Caribe.

CNN dẫn 6 nguồn thạo tin cho biết, động thái này nằm trong đợt tăng cường năng lực quân sự của Mỹ tại khu vực, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các hoạt động phối hợp với những quốc gia đối tác nhằm chống buôn bán ma túy và các tổ chức bị Mỹ xếp vào diện khủng bố.

Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu chiếc MQ-9 sẽ được điều chuyển. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết hầu hết số UAV thuộc Bộ Tư lệnh châu Phi có thể được chuyển sang Bộ Tư lệnh miền Nam.

MQ-9 Reaper được sử dụng chủ yếu cho nhiệm vụ giám sát, thu thập thông tin tình báo và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Ảnh minh hoạ.

Đây không phải lần đầu Mỹ tăng cường khí tài quân sự tại khu vực Caribe. Năm ngoái, Washington từng triển khai MQ-9 Reaper cùng tiêm kích F-35 và ít nhất một máy bay AC-130 tới khu vực, trong chiến dịch nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump công khai thúc đẩy việc mở rộng hoạt động trên bộ với các quốc gia đối tác ở Nam Mỹ.

Một số nguồn tin cho biết việc điều chuyển UAV khỏi châu Phi cũng gây lo ngại về khả năng Mỹ duy trì các hoạt động chống khủng bố tại lục địa này. Các nhóm khủng bố IS vẫn hoạt động tại nhiều khu vực, trong khi sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Phi đã giảm trong những năm gần đây.

Một nguồn tin khác cho biết Washington vẫn đang cân nhắc điều chuyển một phần UAV MQ-9 tới Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ đã mất một số khí tài trong cuộc chiến với Iran, trong đó có MQ-9.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng xác định bảo vệ lãnh thổ Mỹ và khu vực Tây bán cầu là ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia được công bố hồi tháng 1.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những người bị cáo buộc buôn bán ma túy tại vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của chiến dịch vẫn chưa rõ ràng. Một số quan chức thực thi pháp luật và chuyên gia cho rằng các băng nhóm có thể đã thay đổi tuyến đường hoặc phương thức vận chuyển ma túy để tránh bị phát hiện.

Trong những tuần gần đây, Mỹ cũng thay đổi cách thức xử lý các tàu bị tình nghi. Thay vì tấn công trực tiếp, lực lượng Mỹ đã chặn bắt, đưa các thành viên thủy thủ đoàn lên bờ và bàn giao cho những quốc gia đối tác trước khi đánh chìm tàu.

Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích rằng, sự thay đổi này xuất phát từ việc Mỹ tiến hành các chiến dịch phối hợp với các nước trong khu vực. Theo ông, khi hoạt động trong lãnh hải của một quốc gia khác, Mỹ phải tuân thủ sự thống nhất về cách thức tiến hành chiến dịch và luật pháp của nước sở tại.

