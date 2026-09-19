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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói con trai sẽ trả tiền tiệc cưới cho doanh nhân Nga

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con trai ông - Donald Trump Jr., nói với ông rằng sẽ hoàn trả tiền cho nhà tài phiệt Nga, người đã tài trợ cho các bữa tiệc mừng đám cưới của ông tại Bahamas hồi tháng 5.

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Ông Donald Trump Jr. và vợ. (Ảnh: AP)

Trong tuần này, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ mở cuộc điều tra về những thông tin cho rằng doanh nhân người Nga Umar Kremlev - Chủ tịch Hiệp hội quyền anh quốc tế (IBA), đã chi hàng trăm nghìn đô la cho các buổi tiệc cưới của con trai tổng thống Mỹ đương nhiệm.

ProPublica - cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin về việc này, nói rằng ông Kremlev có quan hệ thân cận với Chính phủ Nga. Theo bài viết, vị doanh nhân Nga đã trả tiền thuê hòn đảo tư nhân và chi phí thực hiện màn trình diễn pháo hoa trong đám cưới của ông Donald Trump Jr. và người đẹp Bettina Anderson tại Bahamas.

Ngày 18/9, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng, khi ông hỏi con trai về thông tin trên, Don Jr. trả lời: “Không, con sẽ trả lại tiền”.

“Chuyện đó xảy ra một thời gian trước rồi. Tôi nghe nói nó đang trả lại tiền”, ông Trump nói.

Ông Kremlev và IBA chưa phản hồi đề nghị bình luận về chuyện này.

Tổng thống Trump không tham dự đám cưới của con trai. Trước đó, ông khẳng định không biết ông Kremlev và rằng tranh cãi xung quanh đám cưới “không phải chuyện gì to tát!”

Tuy nhiên, lần này Tổng thống Trump thừa nhận đã biết về sự tham gia của ông Kremlev từ trước; ông kể lại chuyện hỏi con trai mình về việc này: "Tôi đã hỏi về chuyện đó".

Tổng thống Trump nói ông từng tổ chức tiệc cưới cho “nhiều người” tại những địa điểm “đẹp”, chẳng hạn như câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida.

“Họ kết hôn, tôi tổ chức tiệc cho họ. Dù vậy, tôi hiểu rằng Don đã trả lại tiền cho ông ấy”, ông Trump nói.

Trong bài đăng trên Instagram đầu tuần này, cô Bettina Trump - con dâu của Tổng thống Trump, nói rằng ông Kremlev là một người bạn, đã dành tặng “món quà cưới vô cùng hào phóng”, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Kremlev chỉ chi trả 2 bữa tiệc sau đám cưới, chứ không bao gồm đám cưới.

Cô cũng khẳng định cô và con trai Tổng thống đã kết hôn trong buổi lễ riêng tư, "chỉ có gia đình tham dự".

Bình Giang
Theo Reuters
#Tài phiệt Nga #Đám cưới #Tổng thống Trump

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