Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ Nhân dân'

TPO - Tại lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông ở Đền Hùng sáng 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị lâu bền của công trình không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc, mà được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người. Đó là tinh thần trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông.

Giữ nước từ sức mạnh của toàn dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng ngày 19/9/1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lời dặn ấy nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Từ lời căn dặn của Bác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mỗi thế hệ người Việt Nam đều có trách nhiệm giữ gìn cơ nghiệp cha ông, đồng thời đóng góp để đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao xương máu phải được bảo vệ vững chắc; thành quả của thế hệ đi trước cần được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông được khánh thành thể hiện tình cảm sâu nặng của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian cội nguồn dân tộc, hình tượng Bác gắn kết các thời đại, khơi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đại đoàn kết của người Việt Nam. Cùng với phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, giá trị lâu bền của công trình không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc mà được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây. Đó là tinh thần trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh Nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước không chỉ được tạo nên từ quốc phòng, an ninh mà còn được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học - công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai chữ “cùng nhau” trong lời căn dặn của Bác Hồ tại Đền Hùng nhắc nhở về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người cần có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Phú Thọ cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc lại lời Bác căn dặn bộ đội năm 1954 về giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho Nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân; bộ máy Nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và tạo ra kết quả thiết thực. Trước tượng đài Bác, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho dân, cho nước.

Đền Hùng - nơi trao truyền lịch sử cho thế hệ trẻ

Từ ý nghĩa của công trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh dân tộc. Theo đó, Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; giữ gìn sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu Di tích. Các hoạt động về nguồn cần thiết thực; nội dung giới thiệu phải chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Đồng thời, cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Với Phú Thọ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, địa phương có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ - nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị các cơ quan Trung ương phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình; học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu đáp từ



Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ sự ghi nhận, ý kiến chỉ đạo và tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cam kết tỉnh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành những nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và triển khai thực hiện hiệu quả.

Ông Phạm Đại Dương khẳng định, công trình Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông” là biểu tượng thiêng liêng kết nối thời đại Hùng Vương với thời đại Hồ Chí Minh, nhắc nhở các thế hệ khắc ghi lời Bác dạy và trách nhiệm giữ gìn non sông. “Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, biến niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn Bác Hồ thành hành động cụ thể”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nói.