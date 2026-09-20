Vụ đàn heo 2.350 con dương tính với chất cấm ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ qua Công an

TPO - 2.350 con heo tại một trang trại ở Đồng Nai được xác định dương tính Salbutamol hàm lượng cao. Hồ sơ vụ việc đã chuyển cơ quan Công an điều tra.

Ngày 20/9, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, cho biết cơ quan chuyên môn vừa nhận kết quả xét nghiệm định lượng mẫu nước tiểu lấy từ đàn heo tại một trang trại ở xã Tân An.

Trước đó, đoàn liên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai kiểm tra trang trại này và lấy mẫu nước tiểu của heo để test nhanh Salbutamol, chất thuộc nhóm Beta-agonist.

Đàn heo hơn 2.000 con tại một trang trại ở xã Tân An, TP Đồng Nai được xác định dương tính với chất cấm Salbutamol. Ảnh: Thành Đạt

Kết quả test nhanh cho thấy mẫu dương tính với Salbutamol. Mẫu sau đó được gửi đến đơn vị chuyên môn để xét nghiệm định lượng, xác định chính xác hàm lượng chất này.

Theo ông Giang, kết quả xét nghiệm định lượng tiếp tục xác định mẫu dương tính với Salbutamol ở hàm lượng cao. Trang trại có khoảng 2.350 con heo.

Đàn heo hiện được tiếp tục nuôi và theo dõi. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, chỉ khi có kết quả xét nghiệm âm tính, số heo này mới được đưa ra thị trường.

Hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển cơ quan Công an để điều tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại trang trại.

Mở rộng kiểm tra các cơ sở nuôi heo “vỗ béo”

Vụ việc tại xã Tân An được phát hiện trong quá trình ngành chức năng TP Đồng Nai tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo.

Trước đó, 219 con heo bị tạm giữ tại một cơ sở thu gom và một trang trại chăn nuôi ở phường Trị An để phục vụ xác minh nguồn gốc. Số heo này có liên quan đến quá trình điều tra vụ hơn 35 tấn heo dương tính với chất cấm trên đường vận chuyển vào TPHCM.

Lực lượng Thú y Đồng Nai lấy mẫu tại điểm trung chuyển thuộc phường Trị An.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.782 con heo tại 2 trang trại ở phường Dầu Giây có nhiều mẫu xét nghiệm nhanh dương tính với Salbutamol.

Từ ngày 28/7 đến 4/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai kiểm tra, xác minh các cơ sở thu gom và trang trại nuôi heo theo hình thức “vỗ béo”.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cơ sở và 6 trang trại tại các phường Trị An, Dầu Giây và xã Hưng Thịnh có heo dương tính với Salbutamol.

Tổng cộng hơn 3.900 con heo tại các cơ sở nói trên được tạm giữ để phục vụ xác minh, xử lý. Cơ quan chuyên môn đồng thời lấy mẫu nước tiểu gửi phân tích định lượng nhằm xác định hàm lượng Salbutamol và Clenbuterol.