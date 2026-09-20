Công nhân Hải Phòng cam kết nói không với ma túy

TPO - Trong ngày hội "Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy" diễn ra tại Hải Phòng, 10 doanh nghiệp cùng nhiều công nhân lao động cam kết, chung tay tuyên truyền, cùng xây dựng môi trường làm việc, doanh nghiệp an toàn, lành mạnh.

Thích thú tiểu phẩm trực quan phòng chống ma túy

Tiếp nối lễ phát động Chiến dịch công nhân Việt Nam nói không với ma túy, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy”, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng.

Tại Ngày hội, công nhân được giao lưu với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an, các chuyên gia và nghệ sĩ, diễn viên.

Người lao động cũng được chia sẻ các kỹ năng nhận diện, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng ngừa ma túy tại doanh nghiệp, hỗ trợ sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn các tiết mục nghệ thuật, tiểu phẩm tuyên truyền trực quan cho công nhân lao động nhận diện, phòng chống ma túy tại Hải Phòng.

Nhiều trò chơi sân khấu và trải nghiệm tương tác về nhận diện các loại ma túy, tác hại của ma túy, kỹ năng từ chối, các quy định pháp luật và vai trò của công đoàn trong phòng, chống ma túy.

Nổi bật là các tiểu phẩm do các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn mô phỏng lại các câu chuyện đời sống công nhân, người lao động, qua đó giúp công nhân tiếp cận kiến thức phòng, chống ma túy theo cách trực quan, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc.

Công nhân, người lao động tại Hải Phòng thích thú theo dõi, xem các tiết mục tuyên truyền phòng chống ma túy.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tổ chức không gian “Phúc lợi Công đoàn – Đồng hành cùng công nhân lao động”, với 50 gian hàng 0 đồng, gian hàng giảm giá, ưu đãi và gian hàng tư vấn dịch vụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp đoàn viên, người lao động.

Kiên quyết nói không với ma túy

Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng/phiếu, hỗ trợ công nhân tham gia chương trình.

Chị Nguyễn Thị Huyền (38 tuổi, ở Hải Phòng) tham dự ngày hội cho biết, những nội dung được chia sẻ tại chương trình giúp người lao động hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy cũng như cách nhận diện, phòng tránh và từ chối trước những lời dụ dỗ.

“Phòng, chống ma túy không phải việc của riêng ai. Mỗi công nhân cần tự bảo vệ mình, đồng thời nhắc nhở, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh”, chị Huyền chia sẻ.

Còn anh Hoàng Đỗ (42 tuổi, ở Thủy Nguyên) chia sẻ, những kiến thức không mới nhưng được thể hiện trực quan giúp anh và đồng nghiệp hiểu sâu hơn, nhận diện chi tiết hơn về các biểu hiện, cách nhận diện và phòng ngừa.

Chứng kiến nhiều bạn bè, người quen phải chịu những tổn thất nặng nề do ma túy gây ra, anh thấm thía và cảm nhận được giá trị của cuộc sống lành mạnh. Anh kiên quyết cam kết và cùng đồng nghiệp chung tay tuyên truyền đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp để nói không với ma túy.

Công nhân lao động Hải Phòng thích thú trải nghiệm 50 gian hàng, trưng bày tại Ngày hội.

Những hoạt động tại chiến dịch "Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm" không chỉ tập trung vào phòng ngừa ma túy mà còn gắn với việc chăm lo đời sống người lao động, đúng với thông điệp “Công nhân lao động ở đâu, tổ chức Công đoàn ở đó”.

Thước đo của chiến dịch không chỉ nằm ở những hoạt động diễn ra trong ngày phát động, mà còn ở những ngày sau đó: Mỗi tổ Công đoàn có thực sự trở thành một “điểm phòng ngừa” hay không, và mỗi người lao động khi gặp khó khăn có tìm được một địa chỉ tin cậy để chia sẻ, nhận được sự hỗ trợ hay không.

Cũng trong Ngày hội, 10 doanh nghiệp đã ký cam kết hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống ma túy với các tổ chức Công đoàn cơ sở trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút 1.200 người đăng ký tham gia. Kết thúc buổi sáng, chương trình tiếp nhận gần 700 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của người lao động.

Trong hai ngày 18 - 19/9, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp. Đồng thời, phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy – Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Các đại biểu đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) dự, giao lưu với công nhân lao động.

Đây là chương trình lớn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong công nhân, lao động, thiết thực triển khai Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, trong Dự án 7 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công tác phòng, chống ma túy. Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống ma túy trong công nhân lao động và toàn xã hội. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy, bảo vệ nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.