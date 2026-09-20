Dấu ấn đặc biệt của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

TPO - Từ một quốc gia phải nhận hỗ trợ của Liên Hợp Quốc để khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi và tái thiết, Việt Nam từng bước trở thành thành viên tích cực, chủ động, tham gia ngày càng sâu rộng và đảm nhiệm nhiều trọng trách tại tổ chức này, qua đó làm sâu sắc quan hệ đối ngoại cả về đa phương và song phương, nâng cao vị thế quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada, từ ngày 20-25/9.

Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ có chủ đề “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người”. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận ngày 22/9.

Bước chuyển quan trọng

Chia sẻ với PV Tiền Phong, PGS, TS. Dương Minh Hải - công tác tại Đại học Quốc gia Singapore - cho rằng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham gia và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng LHQ lần này có ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động đối ngoại thường niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, tháng 10/2025. Ảnh: VGP.

Theo ông Hải, hệ thống đa phương hiện nay đang chịu sức ép lớn do xung đột kéo dài, biến đổi khí hậu, thiên tai, những thách thức đối với phát triển bền vững và sự phát triển rất nhanh của các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Chính vì vậy, LHQ đặt vấn đề “khôi phục niềm tin” làm trọng tâm của kỳ họp năm nay.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn thể hiện một bước chuyển quan trọng: Từ tham gia các cơ chế đa phương sang đóng góp ngày càng thực chất hơn vào việc định hình chương trình nghị sự và giải quyết các vấn đề chung.

PGS, TS. Dương Minh Hải cho rằng, một nhiệm vụ quan trọng khác là kết nối ngoại giao đa phương với chương trình phát triển của Việt Nam. Những ưu tiên trong nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững có sự giao thoa lớn với các chương trình nghị sự của LHQ.

PGS, TS. Dương Minh Hải - công tác tại Đại học Quốc gia Singapore.

Nhìn từ góc độ một nhà khoa học làm việc trong môi trường quốc tế, ông Hải cho rằng giá trị lớn nhất của việc Việt Nam hiện diện tại LHQ không chỉ là để “có tiếng nói”, mà ở khả năng biến tiếng nói đó thành sáng kiến, mạng lưới hợp tác và những đóng góp có thể đo đếm được.

Theo ông Hải, đây cũng là cách củng cố hình ảnh một Việt Nam độc lập, có trách nhiệm, sẵn sàng đối thoại và đóng góp vào các giải pháp chung.

Chuyên gia bình luận quốc tế Phạm Phú Phúc cho biết Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế nhìn nhận ngày càng tích cực, như một điểm sáng về kinh tế, chính trị và hợp tác quốc tế, đồng thời có tiếng nói ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh thế giới đang bất ổn, khi trật tự an ninh quốc tế bị đe dọa và luật pháp quốc tế ở nhiều nơi đang bị vi phạm.

Chuyên gia bình luận quốc tế Phạm Phú Phúc.

Ông Phạm Phú Phúc cũng cho rằng Việt Nam hiện nay đang là một điểm sáng về tinh thần chia sẻ và gánh vác trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng chung của cộng đồng quốc tế, từ thiên tai, dịch họa, chiến tranh cho đến những vấn đề như an ninh lương thực.

Đặc biệt, hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ tại châu Phi, được các thành viên LHQ đánh giá rất cao.

Chia sẻ kinh nghiệm, khơi mở hướng đi

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc, chiến tranh, xung đột vẫn diễn biến nghiêm trọng, ông Phạm Phú Phúc kỳ vọng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, góp phần khơi mở những hướng đi, mang lại những hy vọng để thế giới tìm được con đường thoát khỏi những bất ổn.

Khoảnh khắc ăn mừng tại phòng họp Liên Hợp Quốc tháng 6/2019 khi Việt Nam khi chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam là một điểm sáng về an ninh lương thực, an ninh năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhưng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển kinh tế xanh.

Ông Hải cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh của Việt Nam không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn từ khả năng kết nối, hợp tác và đóng góp những giá trị tích cực cho nhân loại.

Đồng hành và đóng góp tích cực

Các tổ chức LHQ tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh, phục hồi và tái thiết, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước hội nhập quốc tế.

Việc tham gia ngày càng tích cực, chủ động tại LHQ đã hỗ trợ Việt Nam làm sâu sắc quan hệ đối ngoại cả về đa phương và song phương; tăng cường tiếp cận tri thức, chuẩn mực và nguồn lực toàn cầu phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển bền vững, cũng như triển khai các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn từ nay đến 2030; tạo không gian đa phương để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia dân tộc bằng biện pháp hòa bình; đồng thời hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế và quản trị của đất nước.

Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hoà bình ở châu Phi.

Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng sâu rộng và đóng góp thực chất vào công việc chung của tổ chức, thể hiện qua việc đảm nhiệm hiệu quả nhiều trọng trách và vị trí quan trọng; đưa ra nhiều sáng kiến mang tính đột phá; từng bước tham gia sâu hơn vào việc định hình luật lệ, chuẩn mực và chương trình nghị sự của LHQ.

Gần đây nhất, Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền giai đoạn 2026 - 2028; Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026; lần đầu tiên có đại diện làm Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035.

Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hoà bình ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Việt Nam hiện xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên cho LHQ; đóng góp hàng triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của các cơ quan LHQ.

Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng của LHQ như: Ngày quốc tế Vui chơi 11/6, Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036, khởi xướng Nhóm bạn bè Công ước LHQ về Luật biển 1982…