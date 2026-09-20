Tài xế bị phạt nặng vì không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc

TPO - Người đàn ông điều khiển xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai không nhường đường cho xe ưu tiên bị CSGT lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe.

Clip ghi lại sự việc. Nguồn: Cục CSGT

Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe tải có hành vi không nhường đường xe ưu tiên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, lúc 5h56 ngày 19/9, tại Km34+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Hà Nội - Lào Cai, xe tải biển số 98C-322.XX không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Qua làm việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT xác định ông C.V.H. (SN 1982) là người trực tiếp điều khiển phương tiện.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe ưu tiên đã phát tín hiệu đèn, còi theo quy định. Xe tải do ông H. điều khiển có đủ điều kiện chuyển sang làn đường bên phải để nhường đường nhưng tài xế không thực hiện.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.

Hành vi trên vi phạm điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.