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Pháp luật

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Tài xế bị phạt nặng vì không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Người đàn ông điều khiển xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai không nhường đường cho xe ưu tiên bị CSGT lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe.

Clip ghi lại sự việc. Nguồn: Cục CSGT

Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe tải có hành vi không nhường đường xe ưu tiên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, lúc 5h56 ngày 19/9, tại Km34+600 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Hà Nội - Lào Cai, xe tải biển số 98C-322.XX không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Qua làm việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT xác định ông C.V.H. (SN 1982) là người trực tiếp điều khiển phương tiện.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe ưu tiên đã phát tín hiệu đèn, còi theo quy định. Xe tải do ông H. điều khiển có đủ điều kiện chuyển sang làn đường bên phải để nhường đường nhưng tài xế không thực hiện.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.

Hành vi trên vi phạm điểm b, khoản 6, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 7 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Quy định về xe ưu tiên

Xe ưu tiên gồm xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an và kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang.

Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông

đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường

đường, trạm thu phí phải ưu tiên cho xe ưu tiên qua trạm trong mọi tình huống, không được gây cản trở xe ưu tiên.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #Nhường đường xe ưu tiên #Cao tốc Nội Bài - Lào Cai #Vi phạm luật giao thông #CSGT

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