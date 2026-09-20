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Pháp luật

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Nghi chồng bị phụ nữ khác lôi kéo đi chơi, vợ 'nổi máu ghen' đập phá phòng trọ

Nguyễn Thành

TPO - Nghi chồng bị một phụ nữ lôi kéo đi chơi, Trang tìm đến phòng trọ lúc rạng sáng, la hét, hăm dọa rồi đập phá, làm vỡ kính cửa.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra ngày 6/7 tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 ngày 6/7, do nghi ngờ bà Đ.T.T.T. (trú xã Hòa Tiến) lôi kéo chồng mình đi chơi, Trần Thị Hà Trang (SN 2000, trú thôn Yến Nê Tây, xã Hòa Tiến) tìm đến phòng trọ của bà T. tại thôn Dương Sơn.

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Quyết định truy tìm đối tượng Trần Thị Hà Trang.

Tại đây, Trang được cho là có lời lẽ xúc phạm, hăm dọa và liên tục la hét. Người này còn dùng vật dụng ném, đập vào cửa phòng trọ, khiến kính bị vỡ.

Hành vi trên gây ảnh hưởng đến những người cùng thuê trọ và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thông báo truy tìm Trần Thị Hà Trang, kèm theo quyết định truy tìm người.

Nguyễn Thành
#trộm cắp #đập phá #Đà Nẵng #gây rối #vợ chồng #bạo lực

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